Morre, aos 31 anos, a Tiktoker Kimberly Nix, após luta contra o câncer

Morreu, ontem, a Dra.e Tiktoker Kimberley Nix, aos 31 anos. A informação foi confirmada pela People.

O que aconteceu

Kimberly estava lutando contra o câncer há três anos e foi diagnosticada com sarcoma metastático.

Em 2021, a jovem Calgary, passou a documentar sua rotina contra o tumor em redes sociais como o Instagram e no TikTok.

Na época, ela tinha 28 anos e estava no terceiro e último ano de residência em medicina interna. Nix deixa seu marido, Michael MacIsaac.

Depois que passou a publicar sua jornada, ela acumulou mais de 137.000 seguidores.

Em abril, a Tiktoker conversou com a People e contou que seu objetivo era educar as pessoas sobre o sarcoma e inspirá-las a continuar a vida, mesmo com todas as limitações e desafios.

Inspiração: "Só tenho uma coisa na minha vida que é difícil ou difícil agora. Sim, é sério, mas [é] apenas uma coisa. A vida é muito mais. São amigos, família, animais de estimação, sua carreira, a temperatura perfeita para o primeiro gole de chá, as lindas montanhas com pontas nevadas".

Gratidão: "Tantas pessoas passam por muito mais com muito menos motivos para agradecer. Ver as partes bonitas da vida todos os dias me ajuda a permanecer com os pés no chão e focada no que é mais importante para mim, e continuar avançando com mais tratamento".