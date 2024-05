Luana Piovani culpa 'homens brancos' por tragédia no RS: 'Receberam avisos'

Luana Piovani, 47, desabafou sobre as enchentes após as fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A atriz culpou os "homens brancos" pela tragédia no estado gaúcho.

O que aconteceu

Através do stories do Instagram, a atriz começou falando sobre uma frase dita por Yuri Marçal. "Uma vez ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci: 'A sorte da branquitudide é que a gente não quer vingança'. E eu digo isso em relação aos homens, porque a escravidão, o patriarcado, nada sobrevive na mão da branquitude e dos homens brancos", iniciou ela.

A atriz afirmou que os homens brancos são culpados porque eles foram avisados sobre os riscos em todo o estado. "Aliás, a gente sabe que essa tragédia criminosa está acontecendo por erro de homens brancos. Muito preocupados no que quererm fazer e não no bem-estar da população, receberam os avisos e não estavam nem aí".

Ela continuou e disse: "Não se preocuparam com as barragens, com saneamento básico, com as coisas todas... Aliás, 'Saneamento Básico' é o nome do filme de Jorge Furtado, que também é gaúcho. Eu sigo em orações".