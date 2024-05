Ju: Críticas injustas a Davi no RS passam impressão de que o BBB não acabou

Davi Brito, 21, abriu uma live na noite de quarta-feira (8) para rebater críticas por ter viajado até o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes. Ele mostrou como foi o resgate de uma pessoa ilhada em uma casa - e o trecho que mostra Davi brincando com a pessoa viralizou.

A comentarista de realities Ju Nogueira analisou o caso, no Central Splash, como um prolongamento de toda a perseguição que o baiano sofreu no BBB 24 (Globo). "O que está acontecendo com o Davi é exatamente o que aconteceu com ele durante e após o BBB: as pessoas continuam usando todas as atitudes que ele tem para fazer ainda mais polêmica. Parece que o jogo não acabou!"

Ela lembrou que estar na linha de frente de assistência aos gaúchos foi uma escolha do rapaz - e das mais altruístas. "Como o próprio Davi falou, ele não precisava estar lá. Podia ajudar e usar o alcance dele [para isso] estando em Salvador. Não precisava necessariamente colocar a mão na massa, porque [mesmo à distância] já estaria ajudando - e muito!"

Ju concluiu fazendo uma crítica - e um desafio - àqueles que acusam Davi de ter ido ao Estado para se promover através da filantropia. "Muitos dizem que ele foi para o Rio Grande do Sul para fazer stories, aparecer e não sei o quê. Como gaúcha, posso falar: que todos os influenciadores que queiram aparecer desçam para lá e ajudem [também]. Porque, se é para aparecer ou não, o que importa é que ele está em um barco, ajudando a resgatar a pessoas e mostrando a realidade [local] a que muitos não têm acesso."

Ju: Abrigo para mulheres e crianças no RS é grande iniciativa

A ex-BBB e médica Marcela McGowan, 35, também está atuando na linha de frente de assistência às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ela contou nas redes sociais que, em parceria com outras voluntárias, criou um abrigo só para crianças e mulheres na cidade de Canoas.

Ju Nogueira elogiou a iniciativa de Marcela e de suas colegas. "É um movimento muito importante, que traz holofote para essa situação [de mulheres e crianças desabrigadas] também. Essa luz que a Marcela traz faz com que as pessoas analisem essa história [da tragédia no Rio Grande do Sul] também por esse olhar e comecem a doar para esses abrigos."