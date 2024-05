Twenty One Pilots anuncia shows no Brasil; veja detalhes

A dupla Twent One Pilots irá trazer a turnê The Clancy World Tour ao Brasil. É a primeira vez do grupo no País fora de festivais. As performances acontecerão em Curitiba, no Rio de Janeiro e em São Paulo nos dias 22, 24 e 26 de janeiro do ano que vem.

Tyler Joseph e Josh Dun contam com mais de 33 bilhões de streams ao redor do mundo e mais de 3 milhões de ingressos vendidos em turnês mundiais. Clancy, mais novo álbum dos dois, será lançado no dia 24 de maio.

A turnê promete ser a maior do Twenty One Pilots. No Brasil, a realização é da 30e. Clientes do banco Santander terão acesso a uma pré-venda exclusiva.

Confira mais informações sobre os shows

Curitiba:

22 de janeiro de 2025, Pedreira Paulo Leminski - R. João Gava, 970

Rio de Janeiro

24 de janeiro de 2025, Farmasi Arena - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401

São Paulo

26 de janeiro de 2025, Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo 1705

Valores e abertura das vendas

Curitiba

Pré-venda clientes Santander: 14 de maio, 12h, até o dia 16 de maio, às 10h

Venda geral: 16 de maio, 12h (on-line) e às 13h na bilheteria oficial

Bilheteria oficial: Estádio Major Couto Pereira - Bilheteria 2 do estádio. De terça a sábado das 10h às 17h

Vendas on-line: eventim.com.br

Pista meia-entrada: R$ 230

Pista cliente Santander: R$ 414

Pista inteira: R$ 460

Pista Premium meia-entrada: R$ 405

Pista Premium cliente Santander: R$ 729

Pista Premium inteira: R$ 810

Rio de Janeiro

Pré-venda clientes Santander: 14 de maio, 12h, até o dia 16 de maio, às 10h

Venda geral: 16 de maio, 12h (on-line) e às 13h na bilheteria oficial

Bilheteria oficial: Engenhão - Estádio Nilton Santos. De terça a sábado das 10h às 17h

Vendas on-line em: eventim.com.br

Cadeira N3 meia-entrada: R$ 165

Cadeira N3 cliente Santander: R$ 297

Cadeira N3 inteira: R$ 330

Cadeira N1 meia-entrada: R$ 275

Cadeira N1 cliente Santander: R$ 495

Cadeira N1 inteira: R$ 550

Pista Premium meia-entrada: R$ 405

Pista Premium cliente Santander: R$ 729

Pista Premium inteira: R$ 810

São Paulo

Pré-venda clientes Santander: 14 de maio, 12h, até o dia 16 de maio, às 10h

Venda geral: 16 de maio, 12h (on-line) e às 13h na bilheteria oficial

Vendas on-line em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Bilheteria A - Allianz Parque. De terça a sábado das 10h às 17h

Cadeira superior meia-entrada: R$ 200

Cadeira superior cliente Santander: R$ 360

Cadeira superior inteira: R$ 400

Cadeira inferior meia-entrada: R$ 305

Cadeira inferior cliente Santander: R$ 549

Cadeira inferior inteira: R$ 610

Pista meia-entrada: R$ 230

Pista cliente Santander: R$ 414

Pista inteira: R$ 460

Pista Premium meia-entrada: R$ 405

Pista Premium cliente Santander: R$ 729

Pista Premium inteira: R$ 810

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais