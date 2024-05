Bruno Gagliasso comparece a audiência de processo contra Day McCarthy

Bruno Gagliasso compareceu hoje à audiência de instrução e julgamento da ação movida por ele e Giovanna Ewbank contra Day McCarthy.

O ator chegou acompanhado de seus advogados, Juliana Souza e Diogo Conceição. A audiência acontece na Primeira Vara Federal Criminal, no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro.

Bruno Gagliasso com seus advogados, Juliana Souza e Diogo Conceição, para audiência contra Day McCarthy Imagem: Roberto Filho/BrazilNews

Day McCarthy deve participar por videoconferência porque não mora no Brasil, mas seu advogado compareceu à audiência, segundo o colunista Lucas Pasin. Gil Ortuzal representa a influenciadora no processo.

Após ser condenada a pagar R$ 180 mil por danos morais à filha do casal, a defesa de Day recorreu da decisão e uma nova audiência foi marcada. Ao Gshow, Ortuzal disse que Day não tem condições de pagar a quantia estipulada pela Justiça.

Gil Ortuzal, advogado de Day McCarthy, vai a audiência no Rio de Janeiro Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Relembre o caso

A socialite Dayane Alcantara Couto de Andrade, conhecida como Day McCarthy, foi denunciada por Bruno Gagliasso e Gio Ewbank em 2017. À época, ela publicou um vídeo no Instagram com ofensas racistas contra Titi, que tinha 4 anos.

No vídeo, Day McCarthy se revolta afirmando que as mesmas pessoas que a criticam pela sua aparência (por não ter olhos azuis e nariz fino) vão ao Instagram de Gagliasso e Ewbank e elogiam a filha do casal, que é negra.

Ator falou do caso, em novembro de 2017, ao deixar a delegacia. "Ela é uma criminosa, precisa pagar pelo que fez. Estou aqui porque ela disse que está em outro país. Conversando com a delegada, ela disse que é muito importante fazer isso porque é crime em qualquer lugar do mundo e ela vai responder por isso".

Os pais de Titi acionaram a Justiça que, no dia 6 de fevereiro de 2024, condenou Day a pagar indenização que, segundo defesa de Bruno e Giovanna, deve superar os R$ 500 mil, pois irá passar por correção monetária.

O TJ entendeu que o caso ultrapassou o "racismo estrutural" e que as ofensas foram cruéis. "Pode-se concluir pela incidência dos danos morais em questão", diz um dos trechos da sentença.