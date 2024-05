Eduardo Paes anuncia fim de empasse para show do Bruno Mars no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), se pronunciou sobre o show do Bruno Mars na cidade carioca. O gestor afirmou "habemus" em uma rede social.

O que aconteceu

Na rede social X, antigo Twitter, o prefeito do Rio se manifestou em meio à polêmica sobre o show do cantor na cidade. "Habemus Bruno Mars", escreveu ele.

A mensagem foi publicada após o prefeito afirmar que não autorizou o show do cantor norte-americano na cidade. Paes disse que o primeiro turno das eleições, marcado para 6 de outubro, impede que os shows aconteçam.

O prefeito justificou que o pleito municipal demanda grande mobilização de funcionários públicos, como agentes de segurança, o que impossibilita disponibilizar servidores para auxiliar nos shows. "O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal", escreveu em publicação no X.

Então, Paes afirmou que a produção do show foi avisada. Ele afirmou que, caso a produtora quisesse remarcar para outras datas, o cantor seria bem-vindo à cidade.

O prefeito afirmou que acionaria a polícia e os órgãos de defesa do consumidor contra o show. Paes disse que cidade "não é terra de ninguém" e reafirmou potencial para grandes eventos.

Todo mundo sabe que eu faço questão de estimular, de dar apoio e toda força para que esses eventos aconteçam. Agora, vocês vão me desculpar pela expressão, mas aqui não é a casa da mãe Joana.

Nesta quinta-feira (9), a Live Nation decidiu cancelar a pré-venda de ingressos para o show extra do cantor na cidade carioca. "Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve junto com atualizações sobre as datas do evento", diz comunicado postado nas redes sociais.

Bruno Mars vai se apresentar no Brasil entre os dias 4 e 18 de outubro no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. A produção do evento anunciou nesta quarta-feira (8) mais shows para cada uma das cidades.

