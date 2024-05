Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, confunde Madonna e Maradona

Bruce Dickinson, vocalista da banda de heavy metal Iron Maiden, contou que confundiu a vinda de Madonna para o Rio de Janeiro com o jogador de futebol Maradona, quando se hospedou no hotel Copacabana Palace.

Ele explicou a confusão durante sua participação no programa Conversa com Bial, exibido no GNT às 23h30 desta quarta-feira, 8. "Meu Deus, ele voltou à vida!", brincou o cantor com Pedro Bial.

A confusão aconteceu porque Bruce e a mulher passam férias frequentemente no Copacabana Palace, hotel em que Madonna esteve durante sua estadia para o show de encerramento da Celebration Tour, no sábado, 4.

Ele comentou que o hotel é o seu favorito no mundo: "Nunca tirei férias aqui, mas quando tenho a chance, eu e minha mulher, quando temos tempo... nosso hotel favorito no mundo é o Copacabana Palace, no Rio".

Em seguida, Bial afirmou que Madonna estava no mesmo local. "Eu sei! Me confundi e achei que fosse o Maradona! Pensei logo, meu Deus, o Maradona vai fazer um show, ele voltou à vida! Para 2,5 milhões de pessoas!", disse o vocalista, entre risos.

O vocalista também explicou sobre a origem de seu apelido, "Sirene Antiaérea", que veio de um comentário negativo: "Quando eu entrei para o Iron Maiden, alguém escreveu uma carta [para a banda] dizendo 'Eu odeio o novo vocalista, ele soa como uma sirene antiaérea', e o nosso empresário pensou 'ótimo! A Sirene Antiaérea Humana'".

Ele também falou sobre a remissão de um câncer de estágio 3 na região da garganta, que foi tratado com radioterapia e quimioterapia: "Foi muito pesado para o corpo, mas eu me livrei disso [do câncer]. É como se você colocasse a sua cabeça em um micro-ondas por dois meses. Tudo está irritado e precisa relaxar". Ele contou que levou cerca de 10 meses para voltar aos palcos.

A banda de Dickinson, Iron Maiden, entrará em turnê ainda neste ano e fará dois shows na cidade de São Paulo, em 6 e 7 de dezembro. A The Future Past vem ao Brasil após passar pela Austrália, Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos, Argent