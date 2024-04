Crianças e até bebê curtem rock pesado no Summer Breeze Brasil

O Summer Breeze, festival de rock que está em sua segunda edição no Brasil, tem na maior parte de seu público o estereótipo do roqueiro mesmo, o homem de meia idade. No entanto, também é possível ver outros tipos de audiência como mulheres, crianças e até um bebê, visto pela reportagem de Splash.

Com um ano e seis meses, Mariana ouve o som intenso ao lado dos pais, Rafael e Letícia. A mãe conta que a filha ouve metal desde que nasceu. "Quando conheci meu marido há 14 anos, nós dois já ouvíamos metal e estilo mais pesados de rock. A Mariana ouve desde que nasceu e gosta, sempre se anima muito com o som".

A família, que mora em Londrina, veio de avião para assistir o Summer Breeze. As bandas que mais gostam do festival são Epica, Noturnall e Gamma Ray.

Já Otávio, de 15 anos, que veio acompanhado do pai, César, neurocirurgião, veio para assistir principalmente Nestor e Sebastian Bach. Ele toca bateria desde os seis anos e curte outras bandas de rock que não estão no festival.

"Faço aulas de bateria desde pequeno e também curto Iron Maiden, Kreator e Metallica. Estou em meu segundo festival".

O menino Luca, de 12 anos, é fã de Angra, Mr Big e Metallica e veio acompanhar o festival ao lado dos pais, que trabalham na parte de merchandising do evento.

"Sempre gostei muito de rock e já estou em meu segundo festival. Já fui no Best of Blues e assisti o Steve Vai", diz o garoto.

Luca é fã do Angra Imagem: Victor Rocha/UOL

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024