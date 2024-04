Gamma Ray acerta e empolga com set list clássico no Summer Breeze Brasil

Referência quando o assunto é power metal, o Gamma Ray entregou exatamente aquilo que o público queria: um set list nostálgico, calcado em seus primeiros discos. Não poderiam ter acertado mais.

Sob um calor de mais de 30º, a banda alemã subiu ao Ice Stage apresentando uma sequência de três dos seus maiores hits: "Land of the Free" e "Rebellion in Dreamland", ambos do disco "Land of the Free" (1995) e "Last Before the Storm", de "Insanity and Genius" (1993). Foi mais do que suficiente para deixar o público nas mãos do maestro do Gamma Ray, o guitarrista Kai Hansen.

Simpático, o fundador da banda regeu a massa acompanhado do afinadíssimo vocalista Frank Beck. A safra dos anos 2000 e 2010 só foi surgir na quarta canção, a bonita "Master of Confusion", lançada como EP em 2013. Na sequência, faixas de discos mais recentes, como "No World Order" e "To The Metal!" deram uma esfriada no público.

A energia voltou a subir com uma surpresa: "One With the World", pescada do segundo disco do grupo, "Sigh no More" (1991), e que passou a integrar o set list do grupo depois de quatro anos ausente.

Daí a sessão de clássicos continuou ininterrupta, com o público absolutamente imerso, cantando cada linha de "The Silence", "Heaven Can Wait" e "Somewhere Out in Space" - esta, anunciada como a última canção do set e executada com finesse. O quarteto, no entanto, voltou para um rápido bis com a poderosa "Send Me a Sign", do subestimado "Power Plant" (1999).