Ex de Jojo, Lucas Souza assume ser bissexual: 'Tirando peso que me sufoca'

O influenciador digital Lucas Souza, 23, assumiu ser bissexual em uma carta aberta no Instagram. Na publicação, o ex-participante de A Fazenda (Record) diz que para ele isso "foi um problema por muito tempo".

"Estou em processo de autoconhecimento e deveria vivê-lo em meu íntimo, porém, com tantos comentários e com essa pressão que estou sentindo, resolvi tornar isso público", escreveu.

"Me considero uma pessoa bissexual, ou até mesmo pansexual". Na postagem, Lucas assumiu que tem atração a mais de um gênero, significado das sexualidades pansexual e bisexual.

"Coragem". Na carta aberta, publicada nas redes sociais, o influencer afirma que teve "necessidades e dificuldades", ao longo da vida, que o fizeram ter coragem para enfrentar a pobreza e o Exército - mas, sua sexualidade se tornou algo "muito mal resolvido".

"A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas, esse não foi o meu caso", diz Lucas Souza, acrescentando: "Meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que fui criado".

"Preciso tirar esse peso que me aflige e sufoca". O ex de Jojo Todynho relata que, devido a muitos comentários questionando sobre sua sexualidade e assumindo a sua orientação, isso o "consumiu internamente" e seus sentimentos de "angústia e confusão" o travaram.

"Me apaixonei por uma mulher". O influenciador também afirmou que não se assumiu anteriormente porque estava criando planos com sua ex, a vencedora da Fazenda, Jaquelline Grohalski - relacionamento que acabou recentemente.

Casamento com Jojo Todynho

Lucas foi casado com Jojo Todynho por oito meses. O casal se relacionou entre 2021 e 2022 e teve um término conturbado.

Jojo Todynho foi casada com Lucas Souza por oito meses Imagem: Jour Be?ni

Jojo foi motivo de brigas envolvendo Lucas durante a participação em A Fazenda. O influenciador levou uma foto da ex para o reality show, o que repercutiu dentro e fora do programa de TV.

Enquanto estava confinado, a ex de Lucas fez vídeos sobre o fim do casamento. Para rebater falas que aconteceram dentro do reality show, Jojo expôs que acabou a relação com o ex-marido após ver mensagens deles com outros homens.