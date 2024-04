Além do Globoplay: novelas para assistir em outras plataformas de streaming

Com o acervo da Globo e produções de outras países, o Globoplay é referência quando se fala sobre novelas no streaming. Outros serviços de vídeo por assinatura, porém, vêm investindo em rechear seu catálogo com telenovelas. A seguir, confira alguns folhetins para assistir fora da plataforma.

Netflix

"Café Com Aroma de Mulher"

Produção colombiana lançada em 2021, é um remake da novela de mesmo nome exibida na Colômbia em 1994 e no Brasil em 2001, pelo SBT. Na trama, uma colhedora de café e o herdeiro de uma rica fazenda se apaixonam. O preconceito da família rica e armações dos vilões provocam desencontros entre o casal.

Os protagonistas do remake de 'Café com Aroma de Mulher' Imagem: Divulgação/Netflix

"Paixões Ardentes"

Novela colombiana de 2003, que foi exibida no Brasil pela Rede TV! e conta a história de três irmãos buscando vingança pela morte trágica de uma pessoa amada, mas acabam apaixonados pelas filhas daqueles que julgam culpados. Em 2021, "Paixões Ardentes" ganhou uma continuação. As duas temporadas estão disponíveis na Netflix.

Os irmãos de 'Paixões Ardentes' Imagem: Reprodução

"Carrossel"

A produção infantil do SBT, que é um sucesso na Netflix, é um ramake de uma trama mexicana do mesmo nome. A história acompanha Helena, uma jovem professora linda, e seus alunos do terceiro ano da Escola Mundial.

Maísa Silva na novela 'Carrossel' Imagem: Reprodução/SBT

Max

"Força de Mulher"

Novela turca que tem aparecido com frequência em primeiro lugar nos mais assistidos da Max. O folhetim acompanha o dia a dia de Bahar, uma mulher que perdeu o marido em um trágico acidente e agora precisa lutar para sobreviver e criar seus dois filhos pequenos.

Bahar e os filhos em 'Força de Mulher' Imagem: Reprodução/Max

"Yargi - Segredos de Família"

Produção turca que venceu de "Pantanal" (Globo) na categoria de melhor novela no Emmy Internacional Awards 2023, evento que premia a televisão mundial. A trama acompanha uma advogada e um promotor, com personalidades bem diferentes, tendo que trabalhar juntos para desvendar um assassinato.

'Yargi: Segredos de Família" pode ser vista no Brasil Imagem: Reprodução/Internet

"A Sorte de Loli"

Novela mexicana de 2021, com Christian Chávez do grupo RBD no elenco, que acompanha Loli, uma executiva independente e bem-sucedida que vê sua vida mudar completamente quando uma amiga morre e deixa guarda de seus filhos para ela.

Christian Chávez em cena da novela 'A Sorte de Loli' Imagem: Reprodução/Max

Prime Video

"Betty, a Feia"

A produção colombiana, de 1999, se tornou um sucesso no Brasil ao ser exibida pela Rede TV!, em 2002. Com 355 capítulos, o folhetim segue a história de Betty, uma mulher fora dos padrões apaixonada por seu chefe e faz de tudo para salvar a empresa onde trabalha da falência. Ainda sem previsão de estreia, uma continuação da novela está em produção pela Prime Video.

Protagonista de 'Betty, a Feia' Imagem: Reprodução

"Triunfo do Amor"

Novela mexicana de 2010, foi exibida no Brasil pelo SBT em 2021. Protagonizada por Maite Perroni, do grupo RBD, "Triunfo do Amor" é um remake de "O Privilégio de Amar". A história acompanha uma estilista mexicana de sucesso, que vive há 20 anos atormentada pela perda da filha.

Maite Perroni em 'Triunfo do Amor' Imagem: Reprodução/Prime Video

"A Infância de Romeu e Julieta"

Novela infantil brasileira produzida em parceria entre o SBT e a Prime Video. Adaptando a clássica história de Shakespeare para crianças, a história gira em torno de Romeu e Julieta, grupos rivais e famílias inimigas, mas se gostam e não podem evitar.

'A Infância de Romeu e Julieta' é exibida no SBT e Prime Video Imagem: Divulgação/SBT

PlayPlus

"Bela, a Feia"

Remake brasileiro da novela colombiana "Betty, a Feia" que conta a história de Anabela, jovem competente que tem sua vida profissional dificultada por não estar dentro do padrão de beleza da sociedade.

'Bela, a Feia' é um remake de 'Betty, a Feia' Imagem: Reprodução

"A Escrava Isaura"

Um dos grandes sucessos da teledramaturgia da Record, a novela, protagonizada por Bianca Rinaldi no papel-título, é uma adaptação do livro homônimo, de 1875, escrito por Bernardo Guimarães. Anteriormente, a mesma história já havia sido adaptada pela Globo em uma novela na década de 1970, com Lucélia Santos vivendo Isaura.

Bianca Rinaldi em 'A Escrava Isaura' Imagem: Reprodução/PlayPlus

"Vidas em Jogo"

Novela brasileira exibida pela Record em 2011, acompanha um grupo de amigos que ganha muito dinheiro em um bolão. Depois disso, eles começam a ser assassinados por um serial killer fantasiado de palhaço.