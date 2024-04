Alane sai em defesa da mãe após BBB 24: 'Estão distorcendo discurso'

A ex-BBB Alane Dias saiu em defesa da mãe durante entrevista para o jornal O Globo. Após a saída do BBB 24, muitos telespectadores ficaram preocupados com a reação da sister no programa, que pensava estar desapontando a mãe por ter sido eliminada.

Quando eu saí, eu vi que as pessoas estavam distorcendo um pouco esse discurso, como se eu estivesse colocando a culpa nela, como se ela tivesse me cobrado de uma forma até tóxica, sendo que isso nunca aconteceu. Quando eu leio isso, eu fico muito triste, porque de alguma forma eu penso que algo que eu falei pode ter sido distorcido, e as pessoas estão pensando isso dela.

Ex-BBB Alane Dias ao jornal O Globo

Reação após sair do BBB. "Fugiu totalmente das minhas expectativas. Porque lá dentro a gente não tem noção de nada, e eu ficava com muito medo de não estarem gostando de mim. E aí, quando cheguei aqui, eu vi o amor absurdo que estou recebendo de pessoas de todas as faixas etárias e das pessoas de Belém também [cidade natal]. Meu coração está pulando de alegria, estou muito feliz."

Em defesa da mãe. "A minha mãe me criou sozinha basicamente. A minha referência sempre foi ela. Ela me criou para ser uma mulher muito forte, e aí eu acabei criando expectativas. A minha cobrança em relação a acertar e a ser perfeita lá dentro é condicionada também por uma expectativa minha dentro do jogo. Eu sempre quis muito entrar no BBB, então eu queria ser a minha melhor versão lá dentro. Claro que eu também queria dar orgulho para minha mãe, porque ela é a pessoa que eu mais amo no mundo."

Vida após BBB. "Aos poucos estou colhendo os frutos do pós-"BBB". A dívida é grande, ainda estou quitando. Ainda não foi (paga) completamente, mas aos poucos vai. Está próximo."

Relações com ex-participantes."Eu não tive contato com o Nizam, a gente não se falou. No máximo os nossos olhares se cruzaram, mas a gente não se falou em momento algum. Foi a única pessoa com quem eu não falei de fato. Não tive a oportunidade e não tive vontade também, para ser sincera. É uma pessoa com quem eu não quero resolver nada, é indiferente para mim. O Juninho também. Então foram duas pessoas com quem eu realmente não falei."