Kerline: Invisível no jogo, Giovanna não tem moral para criticar Isabelle

Davi, Alane, Matteus, Isabelle e Beatriz cumpriram a promessa e pularam pelados na piscina na tarde desta quarta (27) para comemorar o top 10 do BBB 24 (Globo) e seus 80 dias na casa. A atitude foi criticada por alguns Gnomos - entre eles Giovanna, que acusou Isabelle de ter 'se corrompido'.

A ex-BBB e comentarista de realities Kerline Cardoso criticou com veemência, no programa Central Splash, o comentário de Giovanna. "Com que moral [ela diz isso]? Giovanna é uma gata, acho ela gatíssima - mas, infelizmente, não jogou absolutamente nada! Só veio aparecer agora, de duas semanas para cá, quando foi líder duas vezes seguidas. Foi um julgamento infelicíssimo."

Kerline recordou que Isabelle e Giovanna não foram aliadas em momento algum da competição. "Quem é ela para falar que a Isabelle se corrompeu? Se corrompeu em que sentido? Porque a Isabelle nunca teve nada definido com ela [em termos de jogo]. Elas fizeram algum trato, alguma aliança? Que eu saiba, não."

Para Dieguinho Schueng, a atitude da atual Líder da casa tem um nome: dor de cotovelo. "A Giovanna estava com ciúmes. Ela queria estar feliz daquele jeito. O que não tem no Gnomo é alegria. Tem apenas um sentimento de frustração, ressentimento, medo e uma inveja gigantesca do que acontece entre as Fadas."

Kerline: Jogo no quarto e falta de alegria foram os erros de Fernanda

Kerline Cardoso considerou que Fernanda cometeu alguns erros cruciais que a afastaram do favoritismo popular. "Não faltou exatamente um carisma, porque a Fernanda tem um carisma diferente. Ela tem uma ironia que instiga a gente a querer saber mais dessa personagem. Mas faltou um pouquinho mais da alegria, da comemoração."

Para Kerline, a confeiteira carregava uma certa amargura que fez muitos fãs do programa torcerem o nariz para ela. "O público brasileiro se incomoda com essa falta de alegria dela. Ela mesma fala: 'Eu não sou feliz, não sou alegre, não tenho essa alegria'. Ela é uma pessoa mais sarcástica, que vai para o pessimismo - completamente o contrário do Davi."

