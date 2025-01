Ryan Francisco vive início de ano mágico no São Paulo e deve subir antes do planejado

O início do ano de 2025 foi mágico para Ryan Francisco. O jovem atacante conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, uma das principais competições de base do país, e ainda marcou seu primeiro gol como profissional no São Paulo.

Com o cabelo raspado, o garoto balançou as redes na última quarta-feira, no jogo contra a Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Ele entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo e precisou de poucos toques na bola para anotar o gol da vitória, por 2 a 1.

O belo tentou coroou ainda mais a rápida ascenção do menino pelo Tricolor. Durante a Copinha, ele já havia anotado dez gols, sendo inclusive o artilheiro do torneio.

O momento de maior destaque de Ryan Francisco pôde ser visto na semifinal da Taça São Paulo, diante do Criciúma. O atacante marcou dois gols de pênalti, ambos cobrados com uma cavadinha, e colocou o São Paulo na grande final da competição.

O sucesso do jogador deve acelerar sua promoção à equipe principal. Antes do início da Copinha, a diretoria tricolor, apesar de enxergar grande potencial, entendia que o jovem ainda precisava maturar na base antes de subir de forma definitiva. Entretanto, a tendência é que ele seja alavancado ao profissional antes do planejado.

Ryan, entretanto, ainda é a terceira opção para o comando de ataque do São Paulo. Ele ainda está atrás de Calleri, considerado titular absoluto da posição, e de André Silva, reserva imediato.

Invicto na temporada, o São Paulo retorna a campo neste sábado. O Tricolor tem pela frente o clássico contra o Santos, marcado para as 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Estadual.

O time de Luis Zubeldía lidera o Grupo C da competição, com dez pontos conquistados. Até aqui, foram três vitórias e um empate em quatro jogos.