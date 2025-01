Israel Adesanya aplica soco "ensurdecedor" em influenciador; veja

Recentemente, Israel Adesanya protagonizou um momento inusitado, que funcionou como uma espécie de aquecimento para sua participação no UFC Arábia Saudita. O ex-campeão do peso-médio (84 kg) foi escalado pela companhia para encarar Nassourdine Imavov na luta principal do evento, mas, antes, tratou de 'castigar' um influenciador digital, que decidiu conferir sua força.

Tudo começou quando Sam McCarthy se voluntariou para receber um soco do nigeriano no fígado. Prontamente, Adesanya atendeu o pedido feito pelo influenciador fitness, fazendo o mesmo sentir o impacto do golpe na hora.

É bem verdade que o renomado striker pode ter dosado o poder do soco que aplicou em Sam, mas, de qualquer forma, o barulho causado pelo impacto do golpe impressionou. Em seguida, o ex-campeão do UFC conferiu o estado do influenciador, que revelou ter perdido o fôlego.

Registro de Adesanya no MMA

Israel Adesanya, de 35 anos, é um dos lutadores de MMA mais populares da história. O ex-campeão do peso-médio estreou no UFC em 2018 e defendeu o título da categoria em cinco oportunidades. Atualmente, o nigeriano é o segundo colocado no ranking da divisão.

No esporte, 'The Last Stylebender' construiu um cartel composto por 24 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Alex 'Poatan', Anderson Silva, Derek Brunson, Jared Cannonier, Kelvin Gastelum, Marvin Vettori (duas vezes), Paulo 'Borrachinha', Robert Whittaker (duas vezes) e Yoel Romero.

Solid Sam! pic.twitter.com/ppRYaxENRG

- Israel Adesanya (@stylebender) January 30, 2025