Algoz alega que Lyoto Machida entrou em coma após sofrer nocaute brutal no UFC

Quase uma década depois, o confronto entre Yoel Romero e Lyoto Machida, que liderou o card do UFC Hollywood, na Flórida (EUA), em 2015, voltou a ser discutido. Isso porque o wrestler cubano - vencedor daquele combate - fez uma revelação bombástica sobre o pós-luta do lutador brasileiro.

Em recente episódio do programa 'Overdogs Espanol', do canal no 'Youtube' de mesmo nome, Yoel Romero alegou que Lyoto Machida entrou em coma após ser nocauteado por ele no octógono, em junho de 2015. Na opinião do cubano, este fato inclusive teria influenciado na sequência da carreira do ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC.

De fato, o brasileiro sofreu cinco derrotas em nove combates disputados depois de ser nocauteado por Romero. Porém, não há nada que comprove sequer que a afirmação do cubano é verdadeira e que Lyoto, realmente, passou por essa grave condição médica após o duelo entre os dois no UFC.

"Depois que ele lutou comigo, não foi mais o mesmo. Ele sofreu um dano brutal. Você sabe que ele entrou em coma, não? Ele esteve em coma e eu fiquei preocupado com ele. Conversava com o empresário dele porque ele estava em coma. Por isso que eu respeito a qualquer gladiador que faz isso, porque está arriscando sua vida", afirmou Romero.

Rivais juntos na GFL

Curiosamente, os antigos rivais hoje fazem parte do mesmo projeto: a Global Fight League - nova liga de MMA lançada recentemente com um formato de disputa inédito, no qual a competição será feita por equipes, de 20 atletas cada, dois por categoria de peso. Porém, a princípio, não há chance de uma revanche entre Machida e Romero.

Isso porque o veterano brasileiro, atualmente com 46 anos de idade, não foi contratado pela GFL como lutador, mas sim 'manager' (gerente), sendo o dirigente responsável pela equipe de São Paulo. Por outro lado, Romero faz parte do plantel de lutadores da organização e foi escolhido no draft - processo de seleção - pelo time baseado em Miami (EUA).

