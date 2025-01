Neymar confirma seu retorno ao Santos após 12 anos: 'Parece que estou voltando no tempo'

Afundado em uma sucessão de crises nos últimos anos, o Santos já tem o que comemorar em 2025. O time da Vila Belmiro conseguiu repatriar Neymar 12 anos depois de sua transferência ao Barcelona. O atacante já tinha um acordo com o presidente Marcelo Teixeira há alguns dias, rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira, e pôde assinar um contrato curto, de cinco meses, com o Santos para voltar para "casa".

O próprio jogador fez o anúncio de seu regresso nesta quinta-feira em seu perfil no Instagram por meio de um vídeo narrado por ele com imagens de sua primeira passagem, há mais de uma década. "Parece até que eu estou voltando no tempo", começa dizendo o Menino da Vila.

"Estou aqui reunido com amigos e familiares e eles me ajudaram a escrever algumas coisas. É que eu não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem da minha decisão: assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube. Quero agradecer os torcedores do mundo inteiro que desejaram muito que esse momento pudesse ser realizado. Quase 12 anos se passaram desde que eu saí da Vila mais famosa do mundo. E parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou", disse Neymar ao anunciar seu retorno ao Santos.

Para romper seu acordo com o Al-Hilal, que terminaria em junho, o craque brasileiro teve de abrir mão de parte considerável dos US$ 65 milhões (aproximadamente R$ 390 milhões) que tinha para receber do clube árabe. Até cartolas da Liga Saudita entraram na negociação para o craque brasileiro conseguir se desvincular da equipe saudita.

Foram meses de "namoro" entre Santos e Neymar. Marcelo Teixeira cansou de dizer, desde que assumiu o seu terceiro mandato no início de 2024, que tinha um "projeto ambicioso" para trazer de volta um dos maiores jogadores da história do time praiano. Conseguiu neste ano graças à vontade do jogador, que vê na equipe que o lançou para o futebol, em 2009, a chance de voltar a "ser feliz", segundo relataram pessoas próximas do jogador. Um dirigente afirmou que a contratação era questão de tempo porque o astro brasileiro havia dado sua palavra de que retornaria.

O regresso do astro foi acelerado por duas razões principais: a sinceridade de Jorge Jesus, que admitiu que não contava com o atacante, e o desejo de ele "ser feliz" em sua casa, o Santos, que fez bem o papel de agilizar esse retorno ao produzir um vídeo, com inteligência artificial, no qual a voz de Pelé elenca as razões pelas quais o atleta deveria retornar à equipe que o lançou para o futebol.

O pai do craque se emocionou com a produção, que exibe alguns dos momentos mais especiais do jogador com a camisa santista e enfatiza que a casa do "menino da Vila" é o Santos. Pelé, no vídeo, convida o atacante a retornar e "diz" que a camisa 10 está reservada para ele, que recentemente disse que o time santista é, na sua vida, um "amor de criança". A voz do maior jogador de todos os tempos enfatiza que Neymar é o único capaz de vestir a 10, afirma permitir que ele use seu trono e sua coroa e pede para o atacante ouvir seu coração.

"Dá seu show na Vila novamente e se prepara para trazer o hexa para a gente. Lembra que você prometeu? Eu vou, mas eu volto. Daqui de cima eu sempre vou aplaudir você. Meu príncipe", diz no vídeo a voz de Pelé.

Neymar quer jogar mais e melhor, o que não conseguiu no Al-Hilal por causa da grave lesão no joelho que o tirou dos gramados por mais de um ano e da escolha do técnico Jorge Jesus, que sequer o inscreveu no Campeonato Saudita. Preterido no time árabe, o atacante se sente valorizado na Vila Belmiro, rodeado de amigos e exaltado por todos no clube, dos funcionários mais antigos aos atletas com os quais ainda nunca jogou. Foram apenas sete partidas na equipe árabe e meses de frustração.

"Eu preciso voltar a atuar e só o Santos Futebol Clube pode dar o carinho que preciso para os desafios dos próximos anos", falou Neymar. "E todos vocês, independente do clube que torcem, sabem o que estou falando. Espero que todos me acompanhem nesse novo passo da minha vida. Sou grato a todos vocês que me apoiaram e nos momentos mais difíceis, e não foram poucos. Só jogando futebol, o que eu mais amo nessa vida, que eu sou feliz".

Por anos um dos atletas mais bem pagos do planeta, Neymar terá uma abissal redução salarial ao escolher jogar no Santos. Ainda assim, seus vencimentos serão altos para o padrão do futebol brasileiro e extrapolam em muito teto do Santos. O clube teve de desenhar uma engenheira financeira para poder bancar os custos de ter um jogador tão especial e caro como o astro.

A estratégia inclui novos parceiros comerciais que busca o departamento de marketing, liderado por Armênio Neto. Foi ele o responsável por bolar o plano que prolongou a permanência de Neymar há mais de uma década no Santos. À época, o craque, cobiçado por alguns dos clubes mais poderosos do mundo, resolveu ficar até 2013, quando foi vendido ao Barcelona em uma controversa e nebulosa operação.

O Santos prepara grande festa para ter de volta um dos principais jogadores de sua história na Vila Belmiro, com apresentações na sexta-feira e no sábado, quando o jogador vai ao estádio acompanhar o clássico com o São Paulo, às 20h30. Ele assumirá a lendária camisa 10 santista.

O departamento de marketing trabalha há semanas em conjunto com outros departamento para lançar produtos alusivos à volta de Neymar e turbinar as finanças do clube. Está nos planos o lançamento de uma camisa especial, além de outros itens.

Neymar recomeçará sua trajetória no Santos. Entre 2009 e 2013, foram 225 partidas, 136 gols, 64 assistências e seis títulos: três do Paulistão (2010, 2011 e 2012), um da Copa do Brasil (2010), um da Copa Libertadores (2011) e um da Recopa Sul-Americana (2012).

Seu maior desafio neste momento é retomar a forma física ideal. Parado desde novembro, quando sofreu lesão muscular, ele deve levar mais um tempo para entrar em seu melhor ritmo e estar apto a acompanhar o ritmo do futebol brasileiro, mais intenso e exigente que o certame árabe. O plano é voltar a jogar logo para poder ser convocado à seleção brasileira e, a longo prazo, estar bem fisicamente para disputar a Copa do Mundo de 2026.