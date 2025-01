Itabirito x Cruzeiro: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Mineiro

Do UOL, em São Paulo

O jogo Itabirito x Cruzeiro, válido pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro, será disputado nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Independência.

Qual será a transmissão? O Premiere (pay-per-view) vai exibir o jogo ao vivo. O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

O Itabirito ainda não venceu em três jogos do estadual. O time de Jô e companhia, que está no Grupo B, perdeu as duas primeiras rodadas e vem de empate contra o Uberlândia.

Já o Cruzeiro soma quatro pontos no Grupo C. Sem o demitido Fernando Diniz, a equipe será comandada pelo auxiliar fixo Wesley Carvalho.

Itabirito x Cruzeiro -- 4ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 30 de janeiro de de 2025, às 19h (de Brasília)

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere