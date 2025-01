Apresentado pelo Flamengo, Danilo revela preferência em atuar como zagueiro e projeta 2025

Nesta quinta-feira, Danilo foi oficialmente apresentado pelo Flamengo. Torcedor do clube, assinou contrato válido até dezembro de 2026. O atleta, que é constantemente convocado pela Seleção Brasileira, revelou preferência em atuar como zagueiro e projetou "grande ano" do Rubro-Negro.

"Realmente é a realização de um sonho de criança, uma coisa que, além de todo o projeto, estrutura, de tudo aquilo que o Flamengo pode vir a representar na minha carreira e lutar por títulos e coisas importantes, certamente falou o coração, a emoção. Depois dos últimos seis meses, que foram um tanto quanto complicados para mim em Turim, estava precisando deste carinho e só estes dois, três dias que estou no Flamengo, ainda sem ter um contato com a torcida, sem vestir a camisa para jogar, já valeu a pena a minha escolha. Espero que a gente possa fazer um grande trabalho neste ano", declarou Danilo.

Com passagens por Real Madrid, Manchester City e Juventus (seu último clube), Danilo conquistou 16 títulos em treze temporadas e meia. O destaque fica com o bicampeonato da Champions League (2015/16 e 2016/17) com a equipe espanhola.

"O Filipe Luís me ligou, a gente tem uma relação muito bacana, de muita proximidade, em todos os momentos na Seleção Brasileira. Mas ele não teve de me convencer, qualquer coisa que um treinador possa dizer é muito menor do que aquilo que representa jogar pelo Flamengo. Jogar como zagueiro é uma posição que tenho totalmente dominada, ainda mais jogando no futebol italiano, que é uma escola de defensores que agregou muito na minha carreira. É uma posição que me sinto completamente confortável e que no time do Filipe a construção da jogada passa muito pelos pés do zagueiros, é o que eu gosto de fazer", continuou.

"O que não quer dizer que eu também não possa ajudar em algum momento, caso seja necessário, como lateral-direito, lateral-esquerdo, como meio-campista. Acho que no meu tempo de Juventus eu escolhi a camisa número 6 exatamente por isso, porque nunca me considerei apenas um lateral-direito. Sempre me considerei um jogador que podia atuar em qualquer posição do sistema defensivo, isso graças à sorte que tive de conviver com grandíssimos treinadores e absorver deles o máximo possível para me empenhar em campo", afirmou.

Pela Seleção Brasileira, o jogador passou pelas categorias de base, conquistando o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 em 2011. Assim, no mesmo ano, estreou pela Seleção principal. Durante a "Era Tite", esteve presente em diversas convocações, principalmente para duas edições da Copa do Mundo (2018 e 2022).

O lateral é o segundo reforço do clube carioca para a temporada de 2025. Anteriormente, o Flamengo anunciou o atacante Juninho, que jogava no Qarabag, do Azerbaijão.