Após "sumir" em 2024, Luighi ganha primeira sequência na equipe principal do Palmeiras

Promovido ao time principal, como parte do grupo de apoio, o atacante Luighi recebeu sua primeira sequência no Palmeiras no início desta temporada. O atleta já tinha tido experiência na equipe profissional em 2024, mas "sumiu" na reta final do ano. Em 2o25, porém, vem ganhando mais chances com Abel Ferreira.

Considerado uma das joias da base do Palmeiras, Luighi já marcou seu primeiro gol no time A do Verdão. Ele balançou a rede, marcando o gol de empate por 1 a 1 contra o Flamengo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro do último ano. Na oportunidade, ele entrou aos 32 minutos do segundo tempo.

Depois disso, Luighi "sumiu" e não entrou mais em campo pela equipe profissional. Em 2024, esteve à disposição, pela última vez, na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR. Enquanto isso, no sub-20, foi titular na equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade que conquistou o Brasileirão da categoria.

Nos últimos 14 jogos do sub-20, em 2o24, ele fez sete gols e deu duas assistências. Antes de subir ao profissional, neste ano, Luighi disputou as duas primeiras rodadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição na qual marcou dois gols e deu três assistências.

A disposição de Abel desde a pré-temporada, Luighi ganhou sequência e ganhou minutos nas cinco rodadas do Campeonato Paulista, atuando, portanto, em todos os jogos do Verdão no ano, até aqui. Ainda, foi titular em dois compromissos, contra Noroeste e Red Bull Bragantino. Nos confrontos contra Portuguesa, Santos e Novorizontino, o atacante saiu do banco de reservas.

Mirando ampliar sua sequência, Luighi está à disposição de Abel Ferreira para o jogo deste domingo, contra o Guarani, que acontece às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.