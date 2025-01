Transmissão ao vivo de Brest x Real Madrid pela Champions: onde assistir

O Brest recebe o Real Madrid hoje (29), às 17h (de Brasília), no Roudourou, em Guimgamp (FRA), em jogo válido pela 8ª rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Real soma 12 pontos e está na 16ª colocação. Já o Brest está na 13ª posição, com 13 pontos conquistados.

O Real Madrid ainda sonha com uma vaga direta para as oitavas de final do torneio. O time dirigido por Carlo Ancelotti vem de uma goleada por 5 a 1 diante do RB Salzburg e pode até mesmo chegar a quinta colocação com uma combinação de resultados.

O Brest também sonha com a vaga direta nas oitavas de final e quer utilizar o fator casa para isso. O time comandado por Éric Roy vem de uma dolorida derrota por 2 a 0 diante do Shaktar Donetsk.

Brest x Real Madrid -- Champions League