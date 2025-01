Ryan decide no fim, e São Paulo vence Portuguesa de virada no Pacaembu

O São Paulo venceu a Portuguesa, de virada, por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (29), na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Os gols foram marcados por André Silva, cobrando pênalti, e Ryan Francisco, já nos acréscimos, para o São Paulo. Renan Peixoto abriu o placar para a Lusa.

O Tricolor saiu perdendo, mas virou já nos acréscimos da segunda etapa. Ryan Francisco entrou no segundo tempo, recebeu ótimo passe de Bobadilla, que havia falhado no gol da Lusa, e, frio como sempre, não se intimidou na frente do goleiro e deu a vitória ao São Paulo.

O gol da Portuguesa contou com falha dupla são-paulina: Bobadilla errou passe na saída de bola e deu de presente para Renan, que avançou e viu Jandrei escorregar antes de dar um tapinha para tirar do goleiro e marcar.

O técnico Luis Zubeldía mandou a campo um time completamente reserva. Dos titulares, somente Calleri e Enzo Díaz entraram na segunda etapa; Oscar ficou no banco, e Luciano nem foi relacionado.

Aos quatro minutos de jogo, uma das torres de iluminação do Pacaembu apagou, e a partida foi paralisada por sete minutos até a luz se reestabelecer. O jogo foi retomado, e a iluminação não apresentou novos problemas até o fim do duelo.

Com o resultado, o São Paulo chegou a dez pontos e segue líder do grupo C. O time de Zubeldía tem um jogo a menos, mas lidera a chave mesmo assim. A Portuguesa soma dois pontos e ainda não venceu no estadual.

O Tricolor volta a campo neste sábado (1º), às 20h30, quando terá pela frente o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. A Portuguesa também joga no dia 1º, novamente no Pacaembu, contra o Botafogo-SP.

Lances Importantes

1x0. Aos 13 minutos, Bobadilla errou passe na saída de jogo, Renan Peixoto roubou a bola, contou com escorregão de Jandrei e tocou por cima do goleiro. Ruan até se esforçou para tentar salvar, mas não chegou a tempo, e a Lusa abriu o placar.

1x1. Aos 22, Erick recebeu pela direita, entrou na área e fez o cruzamento. A bola bateu no braço de Alex Nascimento e, com ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti. André Silva bateu com perfeição, no ângulo, para empatar o jogo.

Pra fora! Aos 28, o São Paulo chegou pela esquerda com Ferreirinha, que tocou para Marcos Antônio no meio da área. O volante deu um toque de letra para trás para colocar Bobadilla na boa para finalizar de fora da área, mas o paraguaio jogou para fora do gol.

Rafael salva! Aos 53, Ferraresi chegou pela direita e fez o cruzamento, Ferreirinha ganhou do zagueiro e mandou para o gol, mas Rafael Silva foi lá no alto para jogar em escanteio.

Jandrei! Aos 12 do segundo tempo, Fernando Henrique arriscou uma bomba de fora da área, e Jandrei voou no canto para fazer boa defesa.

Perdeu! Aos 16, Rodriguinho, que tinha acabado de entrar, recebeu pela direita e cruzou na medida para André Silva no centro da área. O centroavante acabou errando o movimento da cabeçada e não conseguiu mandar para o gol.

Na trave! Aos 21, Rodriguinho interceptou o passe na saída de jogo da Portuguesa, avançou com a bola e deu lindo passe para colocar Ferreirinha na cara do gol. O camisa 11 invadiu a área, ajeitou o corpo e bateu tirando do goleiro, mas a bola tocou no pé da trave e saiu.

2x1. Já nos acréscimos, brilhou a estrela de Ryan Francisco. O jovem recebeu ótimo passe de Bobadilla, saiu na cara do gol e, frio como de costume, bateu para vencer o goleiro e dar a vitória ao São Paulo.

Ficha Técnica

Portuguesa 1 x 2 São Paulo

Campeonato Paulista - 5ª rodada

Data: 29/01/2025 (quarta-feira)

Horário: 21h35 (de Brasília)

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo-SP

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Manis e Luiz Alberto Nogueira

VAR: Daiane Muniz

Gols: Renan Peixoto (13'/1ºT); André Silva (22'/1ºT) e Ryan Francisco (47'/2ºT)

Amarelos: Santi e Ruan; Alex Silva e Tauã

Portuguesa: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex e Pedro Henrique; Fernando Henrique, Hudson (Tauã) e Daniel Jr (Everton); Jajá Silva (Rildo), Renan Peixoto e Maceió (Guilherme Portuga). Técnico: Cauan de Almeida

São Paulo: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck (Enzo Díaz); Santi (Rodriguinho), Marcos Antônio e Bobadilla; Ferreirinha (Ryan), Erick (Ferreira) e André Silva (Calleri). Técnico: Luis Zubeldía