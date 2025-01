Flamengo denuncia empresa de turismo que causou caos na Libertadores 2022

A nova diretoria do Flamengo denunciou a empresa Outsider Tours por uso indevido da marca do clube na venda de pacotes de viagens.

O que aconteceu

O Flamengo afirmou, em nota, que está adotando as medidas necessárias para interromper o uso da marca. O clube vai cobrar uma reparação de perdas e danos causados pela Outsider.

A empresa ficou conhecida pelo caos causado com torcedores na Libertadores de 2022. Diversos rubro-negros que compraram pacotes para Guayaquil não conseguiram embarcar.

Em outubro de 2022, o Fla fechou um patrocínio com a Outsider Tours. A empresa se tornou uma agência oficial apoiadora de todos os canais digitais do clube. Poucos dias depois, o clube estou a rescisão por conta dos problemas na Libertadores.