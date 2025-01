Vasco bate Maricá como 'visitante' em São Januário com golaço de reserva

O Vasco bateu o Maricá por 1 a 0 nesta quarta-feira (29), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.

Apesar de o jogo ser em São Januário, casa do Vasco, o Gigante da Colina foi o visitante da partida. Isso porque o Maricá não pode mandar suas partidas contra os grandes do Rio de Janeiro em casa, no João Saldanha, por questões de estrutura do estádio.

Dessa forma, como não conseguiu vender o jogo para fora do Rio, o Maricá acabou escolhendo a casa do rival para a partida como mandante, visando a renda da torcida cruz-maltina.

Paulo Henrique fez o gol do Vasco. O lateral entrou no segundo da partida, no lugar de Victor Luís, que não teve uma boa noite em São Januário - o jogador errou passes, quase entregou um gol e saiu de campo vaiado pela torcida.

Com a vitória, o Vasco chega a 12 pontos e assume a vice-liderança do campeonato, mesma pontuação do Volta Redonda, que vai vencendo a Portuguesa-RJ na rodada e assume a 1ª colocação pelos critérios de desempate. Já o Maricá fica com 11 pontos, na 3ª colocação.

O próximo duelo do Vasco é em São Januário contra o Volta Redonda, dessa vez como mandante de fato. Já o Maricá enfrenta o Madureira, fora de casa.

Como foi o jogo

O Maricá, treinado pelo ex-atacante Reinaldo, montou uma retranca para segurar o Vasco de Fabio Carille. O Vasco teve dificuldade de atacar, e abusou de bolas lançadas na área. E assim o 1º tempo terminou sem nenhuma chance clara de gol de ambos os lados, e as equipes saíram de campo sob as vaias da torcida vascaína.

No segundo tempo, o Vasco começou a atacar mais e, aos poucos, foi criando chances com Payet e Vegetti. No entanto, com a insistência do 0 a 0 no placar, Fabio Carille decidiu mexer na equipe. O técnico do Vasco fez três substituições ao mesmo tempo, aos 19 minutos do 2º tempo, sendo que uma delas foi a entrada de Paulo Henrique no lugar de Victor Luís, que saiu de campo vaiado.

Com poucos minutos em campo, Paulo Henrique fez o gol da vitória do Vasco. E foi um golaço! O lateral recebeu pela direita e driblou três adversários, batendo no canto do goleiro do Maricá, aos 25 minutos do 2º tempo. Com a vantagem no placar, o Vasco administrou a partida trocando passes, enquanto o Tsunami não conseguiu assustar o cruz-maltino. Mais três pontos para o time de Carille.

Gols e destaques

Jogo sonolento. O 1º tempo de partida terminou sem nenhum grande lance de destaque. A torcida vaiou ambas as equipes ao irem para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Olha o Maricá aí... Aos 9 minutos do 2º tempo, o Maricá quase abriu o placar em São Januário. Victor Luís vacilou no meio de campo e cedeu contra-ataque ao Maricá. Walber, camisa 10 do Tsunami, soltou a bomba, para a defesa de Léo Jardim. O goleiro do Vasco ainda contou com a ajuda de Souza para afastar o perigo da área vascaína.

Tirou tinta! Aos 17 minutos do 2º tempo, aconteceu a melhor chance do Vasco até aquele momento da partida. O volante Hugo arrancou pela direita e rolou para Payet chegar batendo na entrada da área. O meia do Vasco deu um bom toque de chapa na bola, mas tirou demais e a bola foi para fora raspando a trave.

Mais vaias da torcida. Aos 19 minutos, Carille decidiu mexer na equipe do Vasco e tirou Maxime, Pumita e Victor Luís para a entrada de Tchê Tchê, Paulo Henrique e Lucas Piton. Victor foi bastante vaiado pela torcida durante a substituição, enquanto era aplaudido pelos companheiros que tentavam dar uma força para o colega.

0 x 1: Gol do Vasco em São Januário! O Gigante da Colina abriu o placar aos 25 minutos do 2º tempo, com Paulo Henrique, que havia acabado de entrar na partida. O vascaíno avançou pela direita, "costurou" a defesa do Maricá despachando três marcadores e bateu na bochecha da rede do goleiro Dida (que ganhou o apelido por sua semelhança com o ídolo ex-Corinthians, Milan e seleção brasileira).