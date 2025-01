Bernard marca na estreia dos titulares, e Atlético-MG busca empate com o América-MG pelo Mineiro

O Atlético-MG empatou com o América-MG nesta quarta-feira, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O Galo saiu atrás do placar e deixou tudo igual no segundo tempo, através de Bernard, mas não conseguiu sair do 1 a 1. A partida marcou a estreia dos jogadores considerados titulares do clube alvinegro nesta temporada.

A equipe comandada por Cuca, assim, segue sem vencer no Estadual. Em quatro partidas disputadas, são quatro empates - nas três primeiras, o técnico utilizou reservas e atletas da base. O time, portanto, ocupa a quarta posição do Grupo A, com quatro pontos. Já o Coelho está na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos conquistados.

O próximo compromisso do Atlético-MG está agendado para este sábado. O time de Cuca visita o Villa Nova, no Castor Cifuentes, pela quinta rodada do Estadual. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).

No mesmo dia, o América-MG enfrenta o Betim na Arena Vera Cruz. O jogo será um pouco mais tarde, às 19h.

O jogo

O Atlético-MG mostrou ímpeto ofensivo no início do jogo, mas quem levou perigo foi o América-MG. Logo aos 15 minutos, Fabinho recebeu passe pela direita, limpou Hulk e bateu firme, mas Everson agarrou.

O Galo chegou pela primeira vez aos 25 minutos. Natanael cruzou para Júnior Santos, mas Ricardo Silva afastou. No rebote, Gabriel Menino chutou forte e obrigou Jori a fazer grande defesa. Aos 29, o goleiro do Coelho precisou trabalhar de novo, desta vez após bela finalização de Gustavo Scarpa com o pé esquerdo.

No minuto seguinte, o América-MG abriu o placar. Elizari lançou para Figueiredo, mas o passe foi interceptado por Natanael. A bola, porém, sobrou nos pés de Fabinho, que bateu da entrada da área e colocou no canto, sem chances para Everson.

O Atlético-MG quase empatou nos acréscimos, através de Hulk. O atacante recebeu com liberdade, chutou de longe e mandou a bola perto da meta defendida por Jori.

Segundo tempo

Atrás do placar, o Galo se viu na obrigação de buscar o ataque e assustou o América-MG aos 16 minutos. Guilherme Arana arrancou pela esquerda e cruzou na segunda trave, onde Natanael cabeceou. Jori, porém, espalmou. No lance seguinte, Jonathas foi lançado em contra-ataque, invadiu e área e tentou tocar na saída de Everson, mas o goleiro se esticou e defendeu.

Já aos 19, Hulk cobrou falta com categoria e levou Jori a fazer nova defesa. O time comandado por Cuca chegou a empatar a partida aos 25 minutos, com Bernard, mas o tento foi anulado por um toque na mão do meia.

O América-MG quase ampliou a vantagem aos 31 minutos. Júlio recebeu de Figueiredo pela direita e bateu rasteiro, mas acertou a trave de Ederson. Aos 34, o Coelho saiu jogando errado e viu a bola parar nos pés de Hulk, que chutou colocado no ângulo, mas esbarrou em linda intervenção de Jori.

O Galo enfim conseguiu o empate aos 37 minutos. Bernard conferiu o rebote após um chute de Lyanco e colocou a bola no fundo das redes. Desta vez, o gol foi legal. A equipe tentou arrancar a virada, mas não conseguiu furar a retranca dos visitantes.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 1 X 1 AMÉRICA-MG

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 29 de janeiro de 2025 (quarta-feira)



Horário: às 22h (de Brasília)



Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas



Cartões amarelos: Mateus Henrique e David Lopes (América-MG); Lyanco (Atlético-MG)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Fabinho (América-MG), aos 30? do 1ºT; Bernard (Atlético-MG), aos 37? do 2ºT

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Robert Santos), Gustavo Scarpa (Deyverson) e Rubens (Palacios); Júnior Santos (Bernard) e Hulk.



Técnico: Cuca

AMÉRICA-MG: Jori; Mateus Henrique (Júlio), Ricardo Silva, Lucão e Marlon (Pedro Barcelos); Barros (Yago Santos), Miquéias e Elizari (David Lopes); Fabinho, Figueiredo (Adylson) e Jonathas.



Técnico: William Batista