Alex Poatan prega gratidão e revela torcida por sucesso de Adesanya no UFC

Em abril de 2023, na Flórida (EUA), Alex Pereira enfrentou Israel Adesanya pela quarta vez nos esportes de combate, na luta que alterou a relação entre eles. No UFC 287, o brasileiro foi nocauteado por 'The Last Stylebender' no segundo round, mas a derrota não intensificou a rivalidade. Pelo contrário, após o duelo, os atletas mais se aproximaram do que propriamente trocaram provocações ou buscaram o quinto confronto. Agora, 'Poatan' foi além e adotou uma postura surpreendente a respeito do nigeriano.

Ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC fez questão de reconhecer a importância que Adesanya teve em sua carreira. Sincero, 'Poatan' afirmou que, sem o nigeriano, não seria possível estar na maior organização de MMA do mundo e revelou sua torcida para o antigo rival vencer suas lutas, como forma de retribuição. E a postura do renomado striker faz sentido.

Vale destacar que Alex venceu o nigeriano duas vezes no kickboxing, se tornando o grande carrasco do mesmo. Além de ter tal status, o brasileiro contou com a ajuda do próprio Adesanya, que limpou o peso-médio (84 kg) do UFC quando era campeão, facilitando assim sua chegada à liga e seu crescimento nela. Portanto, 'Poatan' expressou sua gratidão pelo atleta, mostrando que o respeito imperou entre eles.

"Não me vejo torcendo para outra pessoa quando o Adesanya está lutando, porque agradeço muito a ele. Porque acho que se não fosse esse cara, eu não estaria onde estou hoje, acho que entrei no UFC ganhando um bom salário, coisa que as pessoas têm que ter uma história e a história que eu tinha era com ele. Então, agradeço e acho que a forma de estar contribuindo é estar torcendo para ele, é o mínimo", declarou o atleta.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.