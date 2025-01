Weverton defende Barros no Palmeiras: 'Tão importante quanto quem faz gols'

O goleiro Weverton saiu em defesa de Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, após ele ser alvo de críticas da torcida antes e depois do empate da equipe contra o Bragantino, nesta terça-feira (28), pelo Paulistão.

O que aconteceu

Weverton exaltou o trabalho de Anderson Barros além do mercado da bola. O goleiro citou a atuação dele no dia a dia e no contato direto com os jogadores.

É um cara que faz coisas que as pessoas não veem porque não vivem o nosso dia a dia. Não percebem que ele não é só para contratar jogadores, é uma das principais funções dele, sim, fortalecer o elenco, estar sempre atento ao mercado, mas a função dele é cuidar dos jogadores, é entender nós. Ele está atento a como pode ajudar, cuidar de cada. Em todos esses anos dessa geração vencedora, ele não chutou nenhuma bola, não fez defesa, mas foi tão importante quanto quem chutou, fez gol, quem defendeu.

Ele entende o lado humano. Nada funciona se o mental não estiver bem, independente do que você fizer. Ele vem cuidando do ambiente, ajudando todo mundo, tentando sempre elevar o nível da equipe e colhemos todos esses frutos e vamos continuar colhendo porque o trabalho é bom, porque temos sede. Temos vontade de continuar ganhando. Weverton na zona mista

Barros foi o alvo da torcida durante o empate. Os cânticos vieram do setor onde estavam as organizadas — antes do duelo, os demais torcedores chegaram a vaiar o protesto, mas o endossaram após o apito final.

Barros, cuzão! Fora do Verdão. Torcedores do Palmeiras

O grito foi entoado pelo segundo jogo seguido. Ele já havia sido gritado pelos torcedores na derrota do Palmeiras para o Novorizontino por 2 a 1, no último final de semana.

Barros e a diretoria contrataram três jogadores até agora. Chegaram os atacantes Paulinho e Facundo Torres e o volante Emiliano Martínez. A cúpula ainda busca um zagueiro, um meio-campista e um centroavante.