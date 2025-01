Neymar revê Santos atolado em dívida e volta como aposta por grana na Vila

Perto de um reencontro após 12 anos, Neymar vai encontrar um Santos em situação financeira difícil, com dívida na casa dos R$ 700 milhões. Já a aposta do Alvinegro é que justamente o retorno do craque — mesmo que por poucos meses — leve o clube para um outro patamar.

O que aconteceu

Apesar do alto valor, a atual gestão alvinegra diz que foi "controlada": os maiores problemas do Santos são de médio ou longo prazo. Mesmo assim, no fim do ano passado, o Alvinegro precisou recorrer à FPF para pagar salários e 13º.

A esperança da diretoria alvinegra é que a vinda de Neymar ajude a encher os cofres. A vinda do craque, inclusive, já levou o clube a fazer algumas movimentações importantes no mercado, como as contratações de Tiquinho Soares, Thaciano e Zé Rafael. As chegadas resultarão em pagamentos milionários parcelados e aumento na folha salarial.

As primeiras receitas com Neymar viram do aumento no pagamento dos patrocinadores, vendas de camisas e 'boom' no sócio Rei. Também se discute a possibilidade do Alvinegro Praiano virar SAF, com Neymar Pai como responsável pela gestão do investimento, provavelmente de origem árabe.

O Santos também trabalha que, com as novas receitas, se torne um clube mais comprador do que vendedor. O clube atualmente é dependente de vender jovens atletas, como aconteceu recentemente com o zagueiro Jair, negociado com o Botafogo por 12 milhões de euros fixos (R$ 74 mi).

Neymar já rescindiu seu contrato com o Al-Hilal e se despediu do clube nesta terça-feira (28). A expectativa é que o atacante chegue ao Brasil até quarta-feira (29).

Volta ao Santos

Neymar deve assinar com o Santos até o fim de junho. A permanência por mais tempo depende do sucesso do projeto, assim como da possibilidade de uma SAF.

O acordo no Santos está acertado há alguns dias e, inclusive, os advogados de ambas as partes já checaram as cláusulas.

Neymar e seus representantes já conversam com o Santos sobre anúncio e apresentação, assim como os esquemas de logística e segurança na chegada ao Brasil. Ele, sua família e os amigos já procuram residência na cidade.

O Peixe projeta duas apresentações para o craque: uma na Vila Belmiro e outra em São Paulo. O Santos espera que ele esteja na Vila no clássico contra o São Paulo, no próximo sábado.

O Santos adota cautela para a estreia, mas Neymar treinava normalmente na Arábia Saudita e não deve demorar para jogar.

Existe uma chance de a primeira partida ser no dia do aniversário do Menino da Vila, contra o Botafogo-SP, na Vila, dia 5 de fevereiro, quando ele completará 33 anos.