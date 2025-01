Santos finaliza preparação para duelo contra o São Bernardo; veja provável escalação

O Santos encerrou a preparação para o duelo contra o São Bernardo nesta terça-feira (28), no CT Rei Pelé. As equipes se enfrentam nesta quarta (29), às 18h30 (de Brasília), no estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Pedro Caixinha teve dois dias para preparar o time para o confronto. Após perder para o Velo Clube no último sábado (25), o elenco ganhou folga no domingo e se reapresentou nesta segunda.

Para o jogo, o treinador não possui nenhum desfalque. No entanto, o meia Thaciano e os atacantes Lucas Braga e Willian Bigode são dúvidas. O trio não treinou na segunda, e sua presença no jogo ainda é incerta.

Após estrear no último jogo, o atacante Tiquinho Soares pode fazer sua primeira partida como titular pelo Santos. O dono da posição tem sido o jovem de 17 anos Luca Meirelles, que começou jogando nos últimos dois jogos.

Assim, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt e Diego Pituca; Miguelito, Tiquinho Soares (Luca Meirelles) e Guilherme.

O time praiano busca se reabilitar na temporada após amargar três jogos sem vencer. O Peixe ocupa a segunda colocação do Grupo A do Estadual, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani.