Botafogo defende invencibilidade em duelos contra o Fluminense

Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira à noite no primeiro clássico pelo Campeonato Carioca 2025. O atual campeão brasileiro e da Libertadores leva uma vantagem avassaladora no retrospecto recente diante do Tricolor das Laranjeiras.

Nos últimos seis jogos entre as equipes, o Botafogo obteve vitórias em 100% dos confrontos. Neste período, marcou dez gols e sofreu apenas dois.

A invencibilidade total do Botafogo no clássico soma sete partidas. A última vitória do Fluminense no confronto aconteceu em 20 de junho de 2022, quando ganhou por 1 a 0, gol do zagueiro Manoel.

A partida entre Botafogo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca, está marcada para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Relembre os últimos seis clássicos entre Botafogo e Fluminense:

21/09/24



Fluminense 0 x 1 Botafogo

11/06/24



Botafogo 1 x 0 Fluminense

03/03/24



Fluminense 2 x 4 Botafogo

08/10/23



Fluminense 0 x 2 Botafogo

20/05/23



Botafogo 1 x 0 Fluminense

29/01/23



Fluminense 0 x 1 Botafogo.