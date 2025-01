Neymar pode vir, mas o Santos vai continuar se dando mal, diz Trajano

O Santos deve anunciar nesta semana o retorno de Neymar, mas isso não é garantia que o time vai mudar de patamar na temporada, analisou o colunista José Trajano no Posse de Bola.

O time do Santos é muito ruim, é muito fraco. Mesmo com os reforços chegando, o time vai se dar mal — onde estiver, vai se dar mal. Os reforços não vão ser suficientes.

Tudo bem, o Neymar entra no time, os holofotes vão estar sobre ele, mas que Neymar é esse? Vai entrar, vai jogar, mas vai jogar bem? Não sei.

José Trajano

Neymar está há cerca de 450 dias sem atuar profissionalmente desde a grave lesão no joelho. O brasileiro só disputou sete jogos pelo Al-Hilal, onde chegou em agosto de 2023.

Já o Santos vem de duas derrotas no Paulistão e é vice-líder do Grupo B, com quatro pontos em quatro jogos. No último sábado (25), o Peixe foi derrotado por 2 a 1 pelo Velo Clube.

Palmeiras tem que desistir de Barueri e jogar no Pacaembu, diz Lavieri

O Palmeiras precisa admitir que sua torcida não abraçou a Arena Barueri e usar o Pacaembu como plano B quando não jogar em casa, afirmou o colunista Danilo Lavieri.

[O Palmeiras] Faz de tudo e a torcida não vai, não adianta ficar insistindo. Tudo bem, nesse fim de semana não daria para jogar no Pacaembu porque já tinha a Copinha, não teria como ter os dois jogos, mas a partir do momento que o Pacaembu tiver disponível, o Palmeiras tem que jogar no Pacaembu — tem que desistir logo de jogar na Arena Barueri.

Não adianta, é algo que a torcida não comprou. E você não pode ficar brigando com isso.

Danilo Lavieri

Assista ao comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra