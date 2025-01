Ex-UFC, medalhista olímpico aplica nocaute fulminante em brasileiro no Karate Combat; veja

Dispensado pelo UFC em outubro, Robelis Despaigne deu a volta por cima na carreira ao competir no Karate Combat, já que passou a colecionar nocautes. Na última sexta-feira (24), em Miami (EUA), o cubano, medalha de bronze no taekwondo nas Olimpíadas de Londres (ING), em 2012, precisou de apenas 12 segundos para vencer Marcos Brigagão. O brasileiro até tentou resistir na luta, mas sucumbiu ao poder do gigante de 2.01m de altura.

Logo no primeiro soco, Robelis abalou Brigagão, que caiu. Com o adversário em pé, o cubano aplicou uma saraivada de golpes no mesmo e o derrubou com um upper. Sem se dar por vencido o brasileiro se levantou novamente, mas caiu em seguida ao receber um cruzado de Despaigne em cheio no rosto.

Impiedoso, o renomado striker seguiu no ataque distribuindo socos no oponente. Ao perceber Marcos grogue, o árbitro encerrou o combate, declarando o gigante como vencedor por nocaute. Dessa forma, Despaigne segue invicto no Karate Combate, com duas vitórias fulminantes. Em sua estreia na companhia, realizada em dezembro, o cubano nocauteou Dominik J?drzejczyk em incríveis quatro segundos.

Registro de Despaigne nos esportes de combate

Robelis Despaigne, de 36 anos, disputou as Olimpíadas de Londres (ING), em 2012, e conquistou a medalha de bronze no taekwondo. No MMA desde 2022, o cubano disputou sete lutas e venceu cinco, sendo todas no primeiro round, e perdeu duas vezes. Após ser cortado do UFC, 'The Big Boy' assinou um contrato com o Karate Combat e venceu os dois duelos que realizou por nocaute e em segundos.

ROBELIS DOES IT AGAIN ?

Is there really no fighter than can last more than 10 seconds in the pit with this guy? How are we ever going to find anyone that want to fight him!!

- Karate Combat (@KarateCombat) January 25, 2025