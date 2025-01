Kauê valoriza competitividade do Botafogo, mas afirma que não está "satisfeito" com a campanha no Carioca

O Botafogo se recuperou e voltou a vencer no Campeonato Carioca. Neste domingo, no último jogo do time alternativo, o Fogão venceu o Bangu por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos pela quinta rodada do Estadual. Kauê, que fechou o placar, fez um balanço da campanha da equipe e valorizou o resultado deste domingo.

"Satisfeito não, porque a gente sabia que poderia ter feito uma campanha melhor até aqui, mas é exaltar a competitividade do grupo, a dedicação. E feliz pela vitória de hoje e por estar ajudando o Botafogo mais uma vez", declarou ao Premiere.

VITÓRIA DO FOGÃO! ??? Com gols de PK e Kauê, Botafogo vence Bangu por 2 a 0, no Niltão, pelo Campeonato Carioca. Boa, rapaziada! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/xHfzjgEcLl ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 26, 2025

Com o grupo principal em pré-temporada, o Botafogo usou um time recheado de jovens e com poucos nomes experientes em cinco rodadas do Carioca. O Fogão perdeu para o Maricá, venceu a Portuguesa, perdeu para o Sampaio Corrêa e para o Volta Redonda e agora ganhou do Bangu.

Neste domingo, Kauê entrou no segundo tempo e apareceu bem no ataque. Aos 45 minutos, ele completou cruzamento de Rafael Lobato e fechou o placar: "Marcar é sempre bom. É muito importante ajudar o clube e todo mundo sabia da importância (dos jogos pelo Carioca). E o mais importante é ajudar o Botafogo. É ganhar, não importa quem esteja jogando. Eu fico muito feliz de poder entrar e ajudar meus companheiros com um gol hoje", encerrou.

O Botafogo, com seis pontos, está na quinta colocação do Carioca. Com o grupo principal, o Botafogo enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no último jogo antes da Supercopa Rei contra o Flamengo, no dia 2 de fevereiro.