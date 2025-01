Viking que fez Ironman na Antártida busca clube no Brasil para jogar a Copa

O dinamarquês Anders Hofman desafia as probabilidades mais uma vez. Depois de virar o primeiro atleta a fazer uma prova Ironman na Antártida, ele decidiu que o futebol é sua nova missão e tenta, aos 34 anos, virar jogador profissional no Brasil.

O lateral "viking", como brinca, nutre ainda o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026 representando sua seleção. Ele conversou com o UOL sobre a sua nova empreitada e revelou que seu vídeo viral se oferecendo para clubes brasileiros mobilizou até mesmo um ex-craque francês.

Do gelo da Antártida ao calorão do Rio

Hofman é o único a nadar 3,8 km, pedalar 180 km e correr uma maratona (42,2 km) em plena Antártida. Em fevereiro de 2020, ele encarou o "impossível" e completou a jornada em 73 horas, enfrentando hipotermia e nevasca de 150 km/h, entre outros obstáculos. Foram dois anos de preparação até virar o Iceman.

Três anos depois, o dinamarquês decidiu que perseguiria seu sonho de infância: ser jogador de futebol. Ele identificou uma ironia na mensagem que queria passar ao completar o projeto abaixo de zero, de incentivar as pessoas a irem atrás de seus maiores objetivos e que as limitações são apenas percepções. Hofman havia cumprido a missão na Antártida, mas seu grande desejo de criança estava escanteado. Resolveu, então, tomar uma atitude.

Sempre joguei futebol até uns 20 anos, mas nunca fui 100% porque, para mim, era um sonho que não era possível. Mas depois do Iceman, eu pensei que toda a mensagem que as pessoas precisam perseguir são seus maiores sonhos. E era um pouco irônico que eu nunca havia tentado perseguir o meu. O maior desafio agora é jogar pela Dinamarca na Copa do Mundo. É por isso que eu estou aqui no Brasil.

Anders Hofman, ao UOL

Anders Hofman, dinamarquês que quer virar jogador profissional no Brasil Imagem: Reprodução/Instagram/andershofman

Colocou na cabeça que o Brasil era o destino ideal, para aprender com os melhores, e se instalou no Rio de Janeiro. Natural da Escandinávia, ele fez o caminho inverso da maioria dos boleiros brasileiros, cuja principal meta é defender um clube europeu. Aprendeu português na marra, com a ajuda do ChatGPT e a imersão completa no local. Desde então, o "viking dinamarquês" vem treinando três vezes por dia, seja em campo ou na praia, enquanto tenta vestir a camisa de um time daqui.

Normalmente se joga aqui e vai para a Europa depois, né? Mas eu vou começar a minha carreira no Brasil. Eu sei que eu sou um gringo, sou um viking da Dinamarca, e que ninguém da Escandinávia, até Martin Braithwaite agora no Grêmio, tinha jogado aqui antes.

Eu precisava vir para o Brasil, foi uma decisão de uma semana. Eu acabei com tudo na Dinamarca e vim sem conhecer ninguém. Não falava a língua. Eu estou aqui como uma missão para melhorar como jogador e explorar todas as oportunidades. Fiz algumas aulas de português, mas só no começo e depois fui muito sozinho, estudando com o ChatGPT.

Hofman também almeja ser convocado pela seleção da Dinamarca e marcar em um jogo da Copa do Mundo de 2026. O aspirante a jogador, quando garoto, jogava pelas pontas como Neymar, mas busca começar sua carreira profissional como lateral. Seus maiores ídolos no esporte são da posição: Roberto Carlos, Marcelo e Cafu. Segundo disse, ele tem a velocidade como ponto forte e pode jogar nos dois lados, mas tem preferência pela direita.

Vídeo viral

Na última semana, Hofman publicou um vídeo para se apresentar aos brasileiros e convencer alguma equipe local a abraçar sua causa. Ele já vinha maturando a ideia há um tempo e decidiu tirá-la do papel. Achou que era o momento após, conforme contou, ver o treinamento no Brasil surtir efeito e apresentar uma técnica melhor que a dos compatriotas profissionais que enfrentou em "peladas" na Dinamarca, no final do ano passado.

Os resultados foram surpreendentes e praticamente imediatos, com quase 4 milhões de visualizações nas redes sociais em poucos dias. Internautas se mobilizaram e marcaram perfis de diversos times e de treinadores. O dinamarquês relatou que, em menos de 72h, já havia tido "conversas interessantes" e que estava animado com as possibilidades. Falando em português fluente e com legendas em inglês, sua gravação rodou o mundo

O vídeo teria mobilizado até o ex-atacante Thierry Henry. Hofman foi abordado por uma pessoa, que se identificou como primo do ídolo francês, dizendo que Henry tinha conexões do Brasil e estaria disposto a ajudar. Lisonjeado, não pensou duas vezes e disse que seria um prazer.

Estou tendo conversas interessantes com algumas pessoas. Um cara me mandou uma mensagem, disse que Thierry Henry talvez possa ajudar também. Foi o primo dele, disse que falou com ele e Henry perguntou se eu queria ajuda, que tem conexões do Brasil. É claro que quero, ouvir um jogador como ele seria muito legal.

Anders Hofman mora no Rio de Janeiro desde o final de 2023 para tentar ser jogador profissional no Brasil Imagem: Reprodução/Instagram/andershofman

O lateral sabe que é "velho no papel", mas defende que para ele a idade é só um número. Ele mira no alto, querendo jogar a Série A, mas também abre as portas para clubes das divisões inferiores. Vamos ver o que vai acontecer e estou muito animado para isso e estou pronto para mostrar que eu posso jogar e lutar por uma camisa e os fãs de um time", completou