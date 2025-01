Flamengo com titulares resolve, vence Volta Redonda e alcança G4 do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O time principal do Flamengo estreou no Campeonato Carioca com vitória. O Rubro-Negro venceu o Volta Redonda na tarde deste sábado (25), por 2 a 0, e vai, ao menos, dormir no G4 da competição.

Michael e Plata foram os autores dos gols do triunfo. O "Robozinho" abriu o placar no fim do primeiro tempo, enquanto Plata marcou um bonito gol logo no começo da etapa final.

Com o resultado, a equipe da Gávea foi a sete pontos e entrou na briga no primeiro pelotão do Estadual. O Voltaço, por outro lado, permanece com nove, um a menos que o líder Maricá — que entra em campo neste domingo (26).

O Flamengo volta a campo na quinta-feira, contra o Sampaio Corrêa, em partida que marca o retorno ao Maracanã. O Volta Redonda recebe a Portuguesa-RJ no Raulino de Oliveira, na quarta-feira.

Como foi o jogo

O Flamengo utilizou o elenco principal pela primeira vez no Carioca. Nas rodadas anteriores, o Rubro-Negro foi a campo com uma equipe alternativa, enquanto a pré-temporada estava sendo feita nos Estados Unidos.

O time da Gávea ditou o ritmo do primeiro tempo. A equipe rubro-negra adotou uma linha de marcação alta e criou dificuldade para o Volta Redonda sair com a bola ou criar tramas mais consistentes. Os comandados de Filipe Luís, apesar de terem mais a bola, porém, esbarraram em um Voltaço que priorizava a marcação e apostava em contra-ataques.

O Fla entrou em campo sem um jogador referência no ataque — recém-contratado Juninho começou no banco —, e um trio formado por Bruno Henrique, Michael e Plata. Com uma boa movimentação no setor ofensivo, e um bom volume de jogo, principalmente, pelo lado direito, a equipe, aos poucos, passou a achar espaços. Depois de algumas oportunidades desperdiçadas, o placar foi aberto com Michael, já nos minutos finais da etapa inicial.

A equipe da Gávea voltou com Arrascaeta na vaga de De la Cruz, e mudou um pouco a formação. Porém, manteve a marcação alta e logo ampliou a vantagem no placar, quando Plata arrematou ao gol em lance com erro de saída de bola do Voltaço.

Os técnicos de Flamengo e Volta Redonda fizeram modificações e "oxigenaram" os times, mas o cenário da partida não teve grandes alterações. O Rubro-Negro mantinha a posse e trocava passes de maneira confortável, com boa presença no campo de ataque.

Em uma partida sem contratempos, a reclamação da torcida foi apenas quando Allan entrou no lugar de Michael

Estreia de reforço

Recém-anunciado pelo Flamengo, o atacante Juninho entrou em campo pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Ele começou o jogo no banco, mas entrou na vaga de Bruno Henrique aos 14 minutos do 2º tempo. Ele foi o primeiro reforço da gestão do presidente Bap e custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,2 milhões), em pagamento que será parcelado

Lances principais

Para fora. Aos 10 minutos do 1º tempo, Bruno Henrique tabelou com Plata e saiu cara a cara com o goleiro. O chute, porém, não saiu forte a bola saiu à esquerda do gol defendido por Jean Drosny.

Na trave. Aos 29 minutos do 1º tempo, De la Cruz cobrou falta da meia-direita e carimbou a trave esquerda de Jean Drosny.

Quase! Aos 39 minutos do 1º tempo, Wesley acionou Gerson, que chutou de fora da área. A bola saiu com perigo à esquerda do gol.

0x1. Aos 43 minutos do 1º tempo, Michael acionou Plata em profundidade. Ele saiu cara a cara, mas Jean Drosny cortou com o pé. No rebote, porém, Michael aproveitou e abriu o placar.

0x2. Aos 2 minutos do 2º tempo, o Volta Redonda errou na saída de bola. Pulgar deixou na meia-direita para Plata, que limpou a marcação e bateu colocado para ampliar a vantagem rubro-negra.

Ponta do dedo Aos 17 minutos do 2º tempo, Fabrício cobrou falta e a bola pegou na barreira. Sanchez pegou a sobra e finalizou de primeira, fazendo Rossi afastar com a ponta dos dedos.

Para fora. Aos 35 minutos do 2º tempo, De Arrascaeta deu um passe de três dedos para Juninho, que desviou de dentro da área, mas a bola acabou saindo à esquerda do gol.

Por cima. Aos 45 minutos do 2º tempo, Gerson acionou Arrascaeta, que avançou sem marcação e finalizou, mas mandou por cima.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 2 FLAMENGO

Data e hora: 25 de janeiro de 2025, às 16h30

Local: Nacional de Brasília, em Brasília (DF)

Árbitro: Alan Trindade da Silva

Assistentes: Thugo Filemon Soares Pinto e Diego Luiz Couto Barcelos

VAR: Paulo Roberto Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Bruno Santos (VOL); Léo Ortiz, Varela (FLA)

Cartões vermelhos:

Gols: Michael, do Flamengo, aos 43'/1º; Plata, do Flamengo, aos 2'/2ºT

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Pierre (Henrique Silva), Bruno Barra (Luis Cáceres) e Robinho; Bruno Santos, MV (Mirandinha) e Marquinhos (PK). Técnico: Rogério Corrêa

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De la Cruz (Arrascaeta) e Gerson; Plata, Michael (Allan) e Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luis