Onde vai passar Água Santa x RB Bragantino? Como assistir ao vivo

Água Santa e Red Bull Bragantino se enfrentam hoje (25), às 16h (de Brasília), no Distrital do Inamar, em Diadema (SP), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O Água Santa ainda não somou pontos. A equipe de Diadema vem de uma derrota por 2 a 1 para o Corinthians.

O Red Bull Bragantino conseguiu sua primeira vitória. Em casa, o Massa Bruta sofreu, mas venceu o Velo Clube por 1 a 0, com gol marcado no último minuto.

