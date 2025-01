Bauru derrota Goiás e emenda terceira vitória seguida na Superliga masculina de vôlei

Neste sábado, em confronto válido pela 14ª rodada da Superliga masculina de vôlei, o Sesi Bauru recebeu o Goiás no Ginásio Paulo Skaf, venceu por 3 sets a 1 (25/19, 18/25, 30/28 e 25/20) e emendou sua terceira vitória seguida na competição.

Com o triunfo, o Bauru chegou aos 27 pontos, na quinta colocação da tabela, e aumentou sua sequência de vitórias para três partidas (Neurologia Ativa, São José e Goiás). Do outro lado, com a derrota, o Goiás permaneceu com 14 somados, na décima posição.

O Bauru volta às quadras na próxima sexta-feira, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Praia Clube. No dia 04/02, às 20h, o Goiás visita o Blumenau. Ambos os duelos serão válidos pela 15ª rodada da Superliga.

No primeiro set, o Bauru soube se impor e, com uma diferença de seis pontos (25 a 19), saiu na vantagem. Já no segundo set, o Goiás se recuperou e igualou tudo ao vencer pelo placar de 25 a 18.

O Sesi Bauru voltou a ficar com a vantagem no terceiro set, quando se destacou com sua defesa sólida e triunfou por 30 a 28. Já o quarto set foi novamente vencido pelo Sesi, que dominou o Goiás e foi mais eficiente nos saques, levando pelo placar de 25 a 20.