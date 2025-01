Palmeiras x Novorizontino: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

O Palmeiras recebe o Novorizontino neste sábado, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola para o confronto a partir das 20h30 (de Brasília).

O Verdão conquistou duas vitórias e um empate em seus três primeiros jogos e busca manter a invencibilidade na temporada. A equipe, líder do Grupo D com sete pontos, venceu o clássico contra o Santos na última quarta-feira por 2 a 1, com gols de Thalys e Richard Ríos.

O técnico Abel Ferreira deve seguir mantendo o revezamento do elenco. Até o momento, o treinador escalou três equipes diferentes nos primeiros compromissos.

Poupados no clássico contra o Santos, o zagueiro Gustavo Gómez, o volante Aníbal Moreno e o meia Raphael Veiga devem iniciar o duelo contra o Novorizontino como titulares. Abel não possui nenhum desfalque para o confronto.

Amanhã tem! ? Na véspera da partida contra o Novorizontino, foi dia de treino tático na Academia de Futebol ? https://t.co/72Bi6DJghe pic.twitter.com/xSBAz2RWda ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 24, 2025

Do outro lado, o Novorizontino corre atrás da primeira vitória em 2025. A equipe interiorana acumulou dois empates e uma derrota nas primeiras três rodadas do Estadual. Na última terça-feira, o time empatou em 1 a 1 com a Inter de Limeira.

Os comandados do técnico Eduardo Baptista ocupam a terceira colocação do Grupo C, com dois pontos conquistados. O treinador não conta com o atacante Airton, expulso contra a Inter de Limeira.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Data: 25 de janeiro de 2025 (sábado)



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Canetto Bellote



Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa



VAR: Luiz Flavio de Oliveira

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Giay, Gustavo Gómez e Benedetti; Mayke, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Caio Paulista; Facundo Torres, Flaco López e Luighi.



Técnico: Abel Ferreira.

NOVORIZONTINO: Jordi; Renato, César e Patrick; Rodrigo Alves, Luís Oyama, Willian Farias e Waguininho; Nathan Fogaça, Pablo Dyego e Pedro Henrique.



Técnico: Eduardo Baptista.