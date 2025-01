Em alta no Santos, Guilherme começa 2025 da mesma forma que encerrou 2024

Na última quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Santos recebeu o Palmeiras na Vila Belmiro e perdeu de virada, por 2 a 1. Apesar do resultado negativo no Clássico da Saudade, o torcedor do Peixe viu grande atuação e outro gol marcado pelo atacante Guilherme, fato que se tornou comum tanto em 2024 quanto no início da atual temporada.

Ao balançar as redes sobre o Alviverde, Guilherme alcançou a impressionante marca de quatro tentos anotados em três compromissos oficiais disputados, todos válidos pelo Paulistão (Mirassol, Ponte Preta e Palmeiras), e é responsável por marcar todos gols do Santos na temporada até o momento.

Se também considerado o amistoso de pré-temporada contra o Athletic Club, em que o Santos foi goleado por 4 a 1, mas o jogador de 29 anos foi novamente o autor do gol santista, ele soma cinco bolas na rede em quatro compromissos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Em 2024, Guilherme balançou as redes 13 vezes e foi o principal nome do Alvinegro Praiano na campanha que garantiu o retorno do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante terminou o ano como artilheiro do Peixe na temporada, com um tento a mais em relação ao meia Giuliano, segundo colocado na lista.

Dos 13 gols marcados, dez foram anotados na Série B, enquanto os outros três ocorreram no Campeonato Paulista. Além dos tentos, o camisa 11 também registrou dez assistências e terminou o ano com 23 participações diretas em gols.

Ao ser superado pelo Palmeiras no Paulistão, o Santos se encontra na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro, mas está à frente por critérios de desempate. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O Santos volta a campo no próximo sábado, quando visita o Velo Clube, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).