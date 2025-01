Diretoria do Atlético-MG anuncia Júnior Santos como reforço para o seu ataque

O atacante Júnior Santos foi anunciado pela diretoria do Atlético-MG nesta sexta-feira como reforço para a temporada 2025. Com os exames médicos realizados, o ex-jogador do Botafogo assinou um contrato de quatro anos com o clube mineiro.

Na divulgação feita por meio das redes sociais, o departamento de comunicação usou o apelido do atleta (Jacaré) para confirmar a aquisição. "Jacaré da cidade do Galo está cada vez mais em forma e tranquilo", diz o texto da publicação.

Destaque do Botafogo nas campanhas que terminaram com os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores do ano passado, Júnior finalizou o torneio sul-americano com dez gols assinalados. Na final, diante do Atlético-MG, em Buenos Aires, ele deixou a sua marca de artilheiro na vitória de 3 a 1 dos cariocas. O resultado garantiu o troféu inédito para o clube do Rio.

Para contar com o atleta de 30 anos, o Atlético-MG pagou a quantia de oito milhões de dólares (pouco mais de R$ 47 milhões). Ele chega a Belo Horizonte como a contratação mais cara da história do clube mineiro.

Destaque nacional com o Botafogo no ano passado, Júnior Santos também defendeu no Brasil o Ituano, a Ponte Preta e o Fortaleza. Ele também atuou no futebol japonês por quase três temporadas. O atacante chega ao clube para com pensar a saída do atacante Paulinho, que acabou negociado com o Palmeiras.