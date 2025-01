Conheça Emiliano Martínez, volante uruguaio que está perto de reforçar o Palmeiras

O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez. O jogador atualmente defende o Midtjylland, da Dinamarca, e só depende da conclusão de exames médicos para assinar contrato com o clube alviverde.

Nascido em Punta del Este, Emiliano Martínez, de 25 anos de idade, iniciou sua carreira no Nacional, um dos principais times do Uruguai. Ele atuou pela equipe ao longo de três temporadas e realizou, ao todo, 47 partidas (37 como titular), com um gol marcado.

Por lá, o jogador foi bicampeão nacional, em 2019 e 2020, e também conquistou o título da Supercopa do Uruguai em 2021.

O atleta chamou atenção do Red Bull Bragantino e se transferiu ao Massa Bruta naquele mesmo ano. O volante, entretanto, não teve vida longa no time do interior paulista. Ele disputou apenas 13 compromissos, seis entre os titulares, foi negociado para o Midtjylland na temporada seguinte.

Emiliano Martínez chegou à equipe dinamarquesa por empréstimo de um ano, com opção de compra. Ele convenceu e permaneceu no clube até os dias atuais. O uruguaio soma 82 partidas pelo time europeu e balançou as redes uma vez, além de distribuir três passes para gol.

O volante passou a receber oportunidades na seleção uruguaia a partir da chegada do técnico Marcelo Bielsa. Ele não esteve presente na última lista de 2024, mas foi convocado em algumas oportunidades entre os últimos dois anos e chegou a entrar em campo quatro vezes por seu país.

Destro, o meio-campista tem como principal virtude o poder de marcação, além de reunir qualidade com a bola nos pés. Ele mede cerca de 1,85m e também pode oferecer vantagem nas bolas aéreas.

O jogador pode atuar como primeiro ou segundo volante, mas é visto pela comissão técnica de Abel Ferreira como uma opção para brigar por posição com Aníbal Moreno e Fabinho. O clube já buscava uma peça para este setor desde a saída de Gabriel Menino, que foi envolvido na negociação com o Atlético-MG por Paulinho.

Apesar de encaminhar a chegada de Emiliano, o Palmeiras segue atento ao mercado para o setor de meio-campo. O Verdão, por exemplo, ainda insiste por Andreas Pereira, do Fulham, e monitora nomes como o de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Ambas as operação, porém, são tratadas como difíceis.

O Alviverde estava perto de fechar com o meia Claudinho. A diretoria presidida por Leila Pereira chegou a entrar em acordo com o Zenit e recebeu sinalização positiva do atleta, mas viu o jogador mudar de ideia de última hora e se transferir ao Al-Sadd, do Catar.

Caso se confirme a contratação, Emiliano Martínez seria o terceiro reforço do Palmeiras para 2025. Ele se juntaria aos atacantes Paulinho e Facundo Torres.