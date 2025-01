Ceni elogia atuação do Bahia em triunfo pela Copa do Nordeste e fala sobre rodízio de atletas

O Bahia goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0 na noite destra quinta-feira, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Foi a estreia do elenco principal do Tricolor de Aço na temporada, e o técnico Rogério Ceni gostou da performance da equipe, que passou por um período de treinamentos na Espanha.

"Após esses dez dias de trabalho na Espanha e outros treinamentos aqui, creio que fomos muito bem. Nós mudamos o jeito de jogar, com mais transições. Também cansou mais o time, poderia ter dosado mais. No final da segunda etapa baixou muito, mas dentro do que a gente esperava, foi um resultado especial", disse Ceni.

Após o período de treinos de pré-temporada no continente europeu, o Bahia acabou perdendo alguns jogadores por lesão. Ceni ressaltou que devido a estas perdas e muitas partidas com poucas horas de diferença, será necessário criar um rodízio dentro do elenco baiano.

"É difícil ajustar os erros com alguns jogadores em poucos treinos. Vamos girar os jogadores, já que jogaremos em poucas horas e não podemos perder mais ninguém. Já perdemos alguns atletas no fim da pré-temporada, lesionados, e por isso temos que cuidar do resto", ressaltou o treinador.

O próximo jogo do Bahia é contra o Porto-BA, neste domingo, pelo Campeonato Baiano. A partida será realizada na Arena Fonte Nova e começa a partir das 16h (de Brasília).