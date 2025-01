Mariano relata prazer de jogar a Champions: 'agora sou jogador de verdade'

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, o lateral direito Mariano falou sobre sua carreira na Europa e destacou o prazer de jogar a Liga dos Campeões da Europa.

Champions é um negócio top, é de outro nível mesmo. Pra mim foi um sentimento gigantesco tipo... Agora eu sou o jogador de verdade.

São coisas prazerosas. A gente vê que o que a gente passou, que a gente lutou lá atrás, na base, alojamento e tudo mais, vale muito a pena quando você chega no nível de disputar uma Champions.

Mariano

Mariano passou quase uma década no futebol europeu. Ele se destacou atuando principalmente pelo Sevilla, onde venceu uma Liga Europa.

Foram nove anos de Europa. Fiquei três anos no Bordeaux, na França; três anos no Sevilla, na Espanha; e três na Turquia, no Galatasaray.

Chegar a disputar uma Champions para um jogador é top demais. Você ouve o hino, olha os adversários, olha a organização do evento, a torcida.

Mariano

Aos 38 anos, Mariano está livre no mercado após deixar o Atlético-MG, onde estava desde 2020.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Zona Mista do Hernan na íntegra: