Gabigol critica arbitragem com ironia à CBF: 'Preocupação é subir na bola'

O atacante Gabigol alfinetou a CBF ao reclamar da expulsão polêmica do zagueiro Jonathan Jesus na derrota do Cruzeiro para o Inter, no Beira-Rio, pela 2ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Gabigol compartilhou um vídeo do lance e ironizou: "Enquanto isso... A preocupação é subir em cima da bola". A jogada ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo e deixou o Cruzeiro com um a menos praticamente o jogo todo.

Marcelo de Lima Henrique deu cartão vermelho direto ao zagueiro por falta em Wesley. O atacante colorado dominou na meia-luz, invadiu a área adversária passando pelo meio de dois e foi ao chão após disputa com Jonathan Jesus. O árbitro marcou a falta, entendeu que o contato foi para expulsão e teve aval do VAR.

Enquanto isso.. A preocupação é subir em cima da bola! https://t.co/ku0qhFCltH -- Gabriel Barbosa (@gabigol) April 7, 2025

Gabigol foi mais um astro a contestar a orientação passada pela CBF contra a 'subida na bola'. Antes dele, o corintiano Memphis Depay e o santista Neymar já haviam criticado a determinação.

Nova regra da CBF

A CBF enviou na última sexta um ofício a todas as federações e clubes filiados informando que orientou os árbitros a punir com cartão amarelo os jogadores que subirem na bola com os dois pés durante partidas, além de marcar tiro livre indireto a favor da equipe adversária.

Memphis Depay subindo na bola no jogo entre Corinthians e Palmeiras Imagem: Reprodução/YouTube/UOLEsporte

A Comissão de Arbitragem da CBF orientou os árbitros que, ao identificar a atitude outrora citada [jogador subir na bola com os dois pés], deverá sancioná-la com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, a ser cobrado no local da infração, e advertir o infrator com cartão amarelo.

CBF, em ofício enviado ontem a clubes e federações

A CBF afirmou que tal provocação causa "transtorno e confrontos generalizados" nas partidas, além de oferecer risco de lesão para o jogador e prejudicar a imagem do esporte. A entidade também disse que o "comportamento específico" é passível de punição por desrespeito ao jogo e ser classificado como conduta antidesportiva.

Um tema em evidência que, em tese, gera impactos negativos ao nosso esporte. Isso é causado por um comportamento específico que tem provocado transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados, prejudicando a imagem do esporte. Trata-se de um jogador subir na bola com os dois pés, com o intuito de provocação à equipe adversária. Fato este que, além do risco de lesão para o próprio jogador, gera transtornos generalizados nas partidas.

CBF, em ofício

Soteldo pisa na bola durante Santos x Vasco; ato gerou confusão na Vila Belmiro Imagem: Reprodução/Globo

O movimento polêmico não é novidade no futebol brasileiro, mas só foi enquadrado como conduta antidesportiva agora. Em 2023, Soteldo subiu na bola durante a vitória do Santos sobre o Vasco, pelo Brasileirão. Após o ato, vascaínos foram tirar satisfação com o venezuelano, assim como ocorreu com palmeirenses depois da atitude de Memphis, em março.

Após a repercussão, a CBF se manifestou que a instrução segue orientação passada pela Conmebol. "Na semana passada, a Conmebol orientou os árbitros Internacionais e assessores atuantes nas competições continentais da necessidade do cumprimento da medida técnica e disciplinar, tiro livre indireto e cartão amarelo, respectivamente, quando um atleta realizar o referido ato", informou a entidade brasileira.

Veja a íntegra do ofício da CBF

"Prezados presidentes [das federações]

Servimo-nos do presente para tratar de um tema em evidência que, em tese, gera impactos negativos ao nosso esporte. Isso é causado por um comportamento específico que tem provocado transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados, prejudicando sobremaneira a imagem do esporte que tem larga abrangência nacional e internacional.

Trata-se de um jogador subir na bola com os dois pés, com o intuito de provocação à equipe adversária. Fato este que, além do risco de lesão para o próprio jogador, gera transtornos generalizados nas partidas.

Diante desse fato, a Comissão de Arbitragem da CBF comunica que tal conduta é passível de punição por desrespeito ao jogo, conforme positiva o Livro de Regras.

Senão vejamos:

Infrações por conduta antidesportiva:

Há diferentes circunstâncias em que um jogador deve ser advertido com cartão amarelo por conduta antidesportiva, entre as quais:

- Mostrar falta de respeito pelo futebol.

Desse modo, a Comissão de Arbitragem da CBF orientou os árbitros que, ao identificar a atitude outrora citada, deverá sancioná-la com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, a ser cobrado no local da infração, e advertir o infrator com cartão amarelo."