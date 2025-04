Árbitro explica motivo inusitado para expulsão de Carpini, e treinador comenta: "Ficando chato"

Um episódio inusitado marcou o triunfo do Flamengo por 2 a 1 sobre o Vitória neste domingo, pelo Brasileirão. Ao comemorar o gol do time baiano, o técnico Thiago Carpini chutou uma bola que estava na lateral do campo. Como consequência, ele foi expulso, conforme detalhado pela súmula do jogo, assinada pelo árbitro Rafael Klein.

"Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Por sair de sua área técnica após o gol de sua equipe e chutar a bola que estava sob o suporte multi-bolas", diz a súmula, publicada no site oficial da CBF.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Thiago Carpini reclamou de sua expulsão, dizendo que o "futebol está ficando chato".

"Se buscar nas imagens, o que é faço é sair correndo com os meus atletas, todo mundo pula a placa. É um momento de alegria, de extravasar. Eu chutei a bola. Jamais pensei que seria para cartão vermelho, talvez uma advertência no máximo. Se tivesse chutado a bola para dentro do campo ou em direção ao meu adversário, mas é muito difícil entender. Deveria ter uma cartilha para mostrar como a gente pode comemorar. Está ficando chato. Não foi nada desrespeitoso", afirmou Carpini.

Com isso, o técnico do Vitória não estará na beira do campo no duelo da próxima rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG, no dia 13 de abril, às 20h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. Com Carpini, o Rubro-Negro Baiano tem duelo pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, quando enfrenta o Defensa y Justicia-ARG, fora de casa, às 19h.