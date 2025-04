Renato Gaúcho celebra estreia pelo Fluminense: "Sempre me senti em casa aqui"

Neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em partida que marcou a estreia de Renato Gaúcho no comando do Tricolor. O treinador faz sua sexta passagem pela equipe e comemorou a estreia com vitória.

"Eu sempre fico feliz com o carinho do torcedor. A gente sempre procura devolver o carinho com vitórias, foi o que aconteceu hoje. Depois de 11 anos, me sinto feliz, sempre me senti em casa aqui", celebrou Renato Gaúcho.

O treinador também falou sobre as vaias da torcida ao volante Martinelli durante o jogo e o gol decisivo do jogador nos minutos finais.

"É sempre ruim a gente escutar as vaias por parte da torcida e perseguirem A, B ou C. Mas isso tudo, pode ter certeza, vai melhorar com o tempo. É com trabalho, sempre falo para eles que o reflexo do torcedor é o reflexo do time dentro de campo. O Martinelli estava sendo perseguido pela torcida e, de repente, foi o herói do jogo. É um garoto de Xerém, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Com esses garotos de Xerém, a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. As coisas vão melhorar, pode ter certeza Tudo que o torcedor quer é que a equipe vença. Hoje, mesmo com todas as dificuldades, a equipe conseguiu três pontos importantes dentro de casa", afirmou o treinador.

Renato comentou a estreia de Ganso nesta temporada. O jogador foi diagnosticado com uma miocardite (inflamação do músculo do coração) nos exames de pré-temporada, em janeiro, e retornou neste fim de semana.

"Conversei com o Ganso ontem. Ele me passou confiança e falou que estava se sentindo bem, apesar do longo período que esteve parado. Mas, acima de tudo, já é uma vitória dele por ter se recuperado 100% do problema. É claro que ele ainda está longe das melhores condições físicas e técnicas dele, mas isso vai se recuperar. O mais importante é que está feliz por ter voltado e está 100% recuperado do problema dele. A parte física e técnica, ele vai recuperar no decorrer dos dias e dos jogos", disse Portaluppi.

O Fluminense possui três pontos no Brasileirão e ocupa a nona colocação. A equipe perdeu na estreia para o Fortaleza, por 2 a 0, em partida que definiu a demissão de Mano Menezes.

O próximo jogo do Tricolor será nesta quinta-feira, contra o San José, da Bolívia. O jogo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores e será disputado no Maracanã, com o apito inicial previsto para às 21h30 (de Brasília).