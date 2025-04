Arnaldo: Mudança no chefe da arbitragem da CBF foi um desastre

A recente mudança no comando da arbitragem da CBF é mais um desastre da administração Ednaldo Rodrigues, criticou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O colunista destacou que as polêmicas de arbitragem na segunda rodada do Brasileirão são fruto da troca de orientação e critério.

Quando a gente generaliza, a gente não mergulha na arbitragem do futebol brasileiro. O comando da arbitragem foi trocado do ano passado para cá e piorou, e seria pior mesmo. O Campeonato Brasileiro no segundo turno do ano passado, já comandado pelo Wilson Seneme pelo terceiro ano, apresentou talvez seu melhor momento.

Teve erro sim, teve um monte de coisa, porém a reta final teve pouquíssima polêmica, alguns árbitros se revelando e passando na frente dos experientes, deixando o jogo rolar. O Ednaldo chega lá e troca o comando da arbitragem no melhor momento. E o nome do chefe atual a gente tem que dar: é o Rodrigo Martins Cintra.

Arnaldo Ribeiro

Segundo o colunista, o novo chefe da arbitragem da CBF foi um juiz de campo prepotente e intervencionista.

Rodrigo Martins Cintra foi da Federação de São Paulo e era um dos piores árbitros do quadro. Surgiu jovem, prepotente, interventor, então não pode dar certo a arbitragem sob comando do Cintra. Ele está mudando todos os critérios, e é uma bagunça o que a gente vê.

O ano passado terminou com pouca intervenção do VAR, autonomia para os árbitros, deixa o jogo andar, menos tolerância com cera, com simulação, a gente viu tudo isso melhor no final do ano passado.

Árbitro não é tudo a mesma coisa, tem nome e sobrenome. Quem comanda pode escalar, mudar e orientar — e a mudança no comando da arbitragem foi um desastre, já é um desastre na segunda rodada do Campeonato.

Então, tem que responsabilizar quem comanda: é o Rodrigo Martins Cintra. Ele começa muito mal num negócio que estava funcionando.

Arnaldo Ribeiro

