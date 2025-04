Rodada NBA: Lakers vencem Thunder e ficam perto de vaga nos playoffs

A temporada regular da NBA está chegando ao fim. Neste domingo, o Los Angeles Lakers venceu o Oklahoma City Thunder por 126 a 99 e ficou muito perto de garantir uma vaga direta para os playoffs de 2025.

A franquia de Los Angeles ganhou o duelo com certa facilidade e tranquilidade, dominando o jogo do início do fim e abrindo 29 pontos de vantagem em determinado momento.

O destaque foi o esloveno Luka Doncic, que marcou 30 pontos e pegou sete rebotes. O astro LeBron James fez apenas 19 pontos e deu sete assistências. Do lado do Thunder, o armador Shai Gilgeous-Alexander ficou perto do duplo-duplo, com 26 pontos e nove assistências.

Os Lakers chegaram a 48 vitórias na temporada, ocupando a terceira posição da Conferência Oeste da NBA. Para depender apenas de si para garantir uma vaga direta aos playoffs, a franquia precisa vencer mais três jogos. Por sua vez, o Thunder é o líder da mesma classificação e já está garantido nos playoffs.

As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 21h (de Brasília). Depois, Los Angeles encara o Dallas Mavericks na quarta, enquanto Oklahoma enfrentará o Phoenix Suns.

Veja outros resultados da NBA neste domingo:

Charlotte Hornets 117 x 131 Chicago Bulls



Brooklyn Nets 109 x 120 Toronto Raptors



Atlanta Hawks 147 x 134 Utah Jazz



Boston Celtics 124 x 90 Washington Wizards



Cleveland Cavaliers 113 x 120 Sacramento Kings



Portland Trail Blazers 120 x 109 San Antonio Spurs



New York Knicks 112 x 98 Phoenix Suns



Denver Nuggets 120 x 125 Indiana Pacers



Golden State Warriors 96 x 106 Houston Rockets



New Orleans Pelicans 107 x 111 Milwaukee Bucks