Juca: Pênalti para o Palmeiras é o segundo maior erro do VAR no Brasil

O pênalti que resultou na vitória do Palmeiras sobre o Sport na Ilha do Retiro é o segundo maior erro da arbitragem brasileira na era VAR, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Não considero que o Palmeiras tenha vencido no Recife. O Palmeiras empatou no Recife e teve o segundo maior erro do VAR na história do futebol brasileiro, já que o Arnaldo analisou aquele contra o São Paulo como o primeiro.

Ontem, tivemos o segundo. É um absurdo!

Juca Kfouri

O pênalti dado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo revoltou a diretoria do Sport, mas não foi o único lance polêmico da segunda rodada do Brasileirão.

Para o colunista, a arbitragem foi ruim e influenciou no resultado de várias partidas do fim de semana.

Os erros de arbitragem acabaram carimbando a segunda rodada — a não expulsão do Lyanco; o pênalti dado ao Palmeiras; a falta contra o Cruzeiro com expulsão do zagueiro que sequer falta fez.

Matou o que aparentava ser o melhor jogo da rodada, Inter e Cruzeiro no Beira-Rio, e depois disso o Inter, claro, matou a pau — fez 3 a 0 e poderia ter feito mais não fosse o Cássio.

Então, de novo, estamos diante dessa verdadeira catástrofe que é a arbitragem no futebol brasileiro.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra