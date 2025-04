Arbitragem rouba cena no Brasileirão, mas pune menos que em 2024; veja

As polêmicas de arbitragem roubaram a cena na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas os árbitros conseguiram diminuir tanto a média de cartões amarelos quanto a de expulsões em relação à edição de 2024.

O que aconteceu

Após duas rodadas, o Brasileirão 2025 tem média de 4,75 amarelos por partida. Ao todo, foram distribuídos 95 cartões amarelos em 20 partidas, sendo 48 na primeira rodada e 47 na segunda.

A vitória do Palmeiras sobre o Sport é o jogo com mais cartões até o momento, com 12 (todos amarelos). A partida ficou marcada pelo pênalti polêmico que sacramentou o primeiro triunfo alviverde no Brasileirão.

Além disso, já foram apresentados oito vermelhos, sendo seis deles no último fim de semana. A média até o momento é de 0,4 expulsão por partida.

Os números são inferiores aos das duas primeiras rodadas do Brasileirão 2024, que registrou 133 amarelos e dez vermelhos. Na ocasião, o empate em gols entre Corinthians e Atlético-MG foi um dos responsáveis pela "inflação", com 15 cartões amarelos e duas expulsões.

O início do campeonato de 2024 teve média de 6,65 cartões amarelos por partida, além de um vermelho a cada dois jogos. Foram 79 amarelos e oito vermelhos na primeira rodada, e mais 54 amarelos e duas expulsões na segunda.

As polêmicas de arbitragem

Cruzeiro reclamou da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus. O árbitro Marcelo de Lima Henrique aplicou o vermelho direto ao defensor, o time mineiro acabou derrotado por 3 a 0 pelo Inter. Alexandre Mattos, CEO do futebol, classificou como "assalto a mão armada".

Sport questionou o segundo pênalti marcado para o Palmeiras. Bruno Arleu de Araújo apontou a falta de Matheus Alexandre em Raphael Veiga já no fim da partida, para revolta da diretoria do time de Recife. "O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira", afirmou o vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Falcão.

Zubeldía se revoltou após Lyanco, do Atlético-MG, não ser expulso ainda no primeiro tempo. O comandante argentino acabou punido com amarelo e vermelho por conta da reclamação. A partida terminou empatada em 0 a 0.

Os jogos da 3ª rodada do Brasileirão

12/04 (sábado)

16h (de Brasília) - Red Bull Bragantino x Botafogo

16h - Juventude x Ceará

18h30 - Palmeiras x Corinthians

21h - Vasco x Sport

13/04 (domingo)